僅1.56%綠電進自由市場 綠色和平籲企業自發自用

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（中央社記者張雄風台北28日電）綠色和平今天表示，扣除台電、台積電大量採購，全台綠電總量僅1.56%進入自由市場；建議企業採「自發自用」方式取得綠電，並呼籲政府加強規範及透過政策支持，解決供需問題。

綠色和平舉辦「RE10X10 企業綠電倡議年度報告發布記者會」，報告統計截至2022年止，企業正面臨台灣綠電供應不足和價格水漲船高的挑戰，若扣除台電與台積電的大量採購，全台綠電總量僅1.56%進入自由市場，讓其他企業在採購綠電的處境上相當艱困。

綠色和平氣候與能源專案主任鄭楚忻表示，雖然近年來政府大力推動再生能源發展，但實際的開發速度還不如預期，綠電目標連年跳票。

鄭楚忻表示，根據調查，已有企業透過投入綠電的「自發自用」擺脫困境，更成為綠電產銷者突破市場限制；此外，透過自行投資興建太陽能、風力發電等再生能源設施，企業不用擔心電價調漲，也有助於降低缺電、停電等風險。

根據綠色和平統計，在2021年時，RE10X10倡議的52家企業中，只有9家企業成功開始使用綠電，其中4家達成了10%倡議目標；時隔一年，在74家倡議企業中，已有30家企業透過自發自用、轉供與再生能源憑證等方式使用綠電，其中13家已達成10%目標，更有7家已超過20%使用比例。

鄭楚忻並指出，許多業者反映在申請綠電的行政流程上速度不夠快，如使用執照、與地方政府協調程序等，也有業者提到需要花半年、一年的時間才將程序跑完；目前經濟部對於用電大戶有要求綠電比例，但也希望能補助或提供優惠給中小企業，獲得綠電。

綠色和平表示，面對目前台灣綠電發展速度不如預期的情況，能源局必須加強規範並透過政策支持，鼓勵企業積極投入綠電自發自用，解決目前綠電供需不平衡的困境。

綠色和平「RE10X10企業綠電倡議」緣起是希望透過中小企業的響應，讓台灣社會看見綠電使用的各種可能性，以2025年至少使用10%綠電為目標，更致力在2050年使用100%綠電。（編輯：管中維）1120328