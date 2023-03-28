更多編輯台推薦新聞：
張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單
運動

張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

僅1.56%綠電進自由市場 綠色和平籲企業自發自用

2023/3/28 16:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北28日電）綠色和平今天表示，扣除台電、台積電大量採購，全台綠電總量僅1.56%進入自由市場；建議企業採「自發自用」方式取得綠電，並呼籲政府加強規範及透過政策支持，解決供需問題。

綠色和平舉辦「RE10X10 企業綠電倡議年度報告發布記者會」，報告統計截至2022年止，企業正面臨台灣綠電供應不足和價格水漲船高的挑戰，若扣除台電與台積電的大量採購，全台綠電總量僅1.56%進入自由市場，讓其他企業在採購綠電的處境上相當艱困。

綠色和平氣候與能源專案主任鄭楚忻表示，雖然近年來政府大力推動再生能源發展，但實際的開發速度還不如預期，綠電目標連年跳票。

鄭楚忻表示，根據調查，已有企業透過投入綠電的「自發自用」擺脫困境，更成為綠電產銷者突破市場限制；此外，透過自行投資興建太陽能、風力發電等再生能源設施，企業不用擔心電價調漲，也有助於降低缺電、停電等風險。

根據綠色和平統計，在2021年時，RE10X10倡議的52家企業中，只有9家企業成功開始使用綠電，其中4家達成了10%倡議目標；時隔一年，在74家倡議企業中，已有30家企業透過自發自用、轉供與再生能源憑證等方式使用綠電，其中13家已達成10%目標，更有7家已超過20%使用比例。

鄭楚忻並指出，許多業者反映在申請綠電的行政流程上速度不夠快，如使用執照、與地方政府協調程序等，也有業者提到需要花半年、一年的時間才將程序跑完；目前經濟部對於用電大戶有要求綠電比例，但也希望能補助或提供優惠給中小企業，獲得綠電。

綠色和平表示，面對目前台灣綠電發展速度不如預期的情況，能源局必須加強規範並透過政策支持，鼓勵企業積極投入綠電自發自用，解決目前綠電供需不平衡的困境。

綠色和平「RE10X10企業綠電倡議」緣起是希望透過中小企業的響應，讓台灣社會看見綠電使用的各種可能性，以2025年至少使用10%綠電為目標，更致力在2050年使用100%綠電。（編輯：管中維）1120328

#鄭楚忻
#綠色和平
#台灣
鄭楚忻
綠色和平：台積電屋頂光電 閒置規模約21座小巨蛋
綠色和平
花蓮193縣道清出372公斤垃圾 塑膠製品為大宗環團：山椒魚排遺含微塑膠 籲擴大重複使用系統
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族