登革熱境外移入高於前2年同期 連假出遊注意防蚊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

疾管署防疫醫師趙珮娟（左）28日提醒，清明兒童連假將至，民眾如打算出國旅遊，出發前可先查詢了解各國疫情；如至登革熱流行地區，建議穿著淺色長袖衣褲、使用防蚊液等，避免登革熱找上門。中央社記者陳婕翎攝 112年3月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北28日電）國內COVID-19疫情持續下降，但其他疫情仍須關注，疾管署表示，諾羅疫情雖然開始減少，卻未脫離高峰；另外，今年截至3月27日，登革熱境外移入病例高於前2年同期，提醒連假出國旅遊做好防疫。

疾管署疫情中心主任郭宏偉今天下午在每週例行疫報說明，今年截至3月27日，累計14例境外移入登革熱病例，高於111年、110年同期，近9成個案感染地為東南亞國家；另外，屈公病累計2例境外移入病例，也高於111年、110年同期，感染地國家分別為印尼及巴拉圭。

疾管署防疫醫師趙珮娟提醒，清明兒童連假將至，民眾如規劃出國旅遊，出發前可先查詢了解各國疫情，如至登革熱流行區域，應落實穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊液等防蚊措施，歸國後如出現疑似症狀，務必立即就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，國內腹瀉疫情未脫離高峰，疾管署副署長羅一鈞表示，228連假後，腹瀉疫情逐漸下降，上一週腹瀉總人次14.5萬人次，比再前一週的15.8萬人次，下降大約6至8%，現階段處於高峰反轉期，社區中仍有群聚事件，不排除清明連假出遊潮後，可能再出現一小波腹瀉疫情反彈。

羅一鈞提醒，諾羅傳染力很強，被稱「病毒界法拉利」，形容諾羅傳播速度非常快，最典型的症狀是上吐下瀉，因為病毒型變化大，無法因感染獲得終生免疫，最有效的防疫方法是勤洗手，清明連假出遊要注意飲食衛生。（編輯：陳政偉）1120328