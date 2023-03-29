爭取郵輪來台 港務公司祭出超吸睛國際客船優惠

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）疫後郵輪旅遊產業復甦，交通部觀光局與港務公司聯手參加在美國舉辦的郵輪展；港務公司高雄分公司總經理王錦榮說，團隊帶著史上最殺的國際客船優惠拜會郵輪業者。

全球最大郵輪展（Seatrade Cruise Global 2023）從3月27日至30日在美國羅德岱堡舉行，港務公司發布新聞稿表示，此郵輪展為郵輪業界最大盛事，全世界港口、郵輪業者及相關供應鏈廠商都會參與，高雄港也組隊參加，由王錦榮率隊赴美。

王錦榮說，去年10月台灣宣布郵輪解封，不到半年台灣郵輪的預報已恢復至310艘次，幾乎已達2019年巔峰時期667艘次的一半。

王錦榮表示，國際郵輪公司對台灣郵輪市場仍具信心，為爭取更多郵輪靠泊，港務公司更帶著史上最殺的國際客船優惠措施拜會郵輪業者，期盼早日讓台灣重返往日郵輪盛況。

港務公司表示，亞洲國家去年底陸續解封，港務公司搶得先機推出2023年國際客船優惠措施，前往歐洲、星馬及日本行銷；這次團隊也會拜會嘉年華集團、挪威郵輪及荷美集團等高階主管，針對不同郵輪業者的特性分別設定策略、精準行銷。

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港務公司指出，挪威郵輪集團是全球第3大郵輪集團，先前停靠台灣的「七海探索者」即隸屬挪威郵輪集團；這次拜會時，集團資深副總經理Juan Kuryla對國際客船優惠方案興趣高，預計未來會增加在台灣航程，今年下半年Juan Kuryla也會到台灣踩線參訪。

港務公司除了分別拜會重要航商外，也與亞洲郵輪聯盟（ACLN）及亞洲郵輪碼頭協會（ACTA）等亞洲郵輪單位洽談，了解亞洲區域疫後郵輪推動情形。（編輯：陳仁華）1120329