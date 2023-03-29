工鬥籲提高雇主勞退新制提撥比例 勞部：收集意見

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（中央社記者張雄風台北29日電）工鬥團體今天提出訴求，包含勞退新制提高雇主提撥比例達至少10%、國定假日天數至少19天。勞動部表示，國定假日尊重立院、內政部審議結果，提高雇主勞退提撥需收集各界意見。

工鬥團體今天向政府提出2項訴求，首先要求勞退新制雇主逐月提撥比例應該由現行的6%提高到至少10%，並逐年達到15%；第二則是增訂國定假日的天數，應恢復至少19天。

新高市產業總工會理事長何政家表示，預計今年7月1日公務人員退撫新制就要上路，公務人員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15%，其中政府占65%、公務人員占35%；換算起來，相當於政府（雇主）負擔9.75%。

增加國定假日部分，何政家指出，台灣勞工2021年平均年總工時達2000小時，在經濟合作暨發展組織（OECD）國家調查中高居全球第4、亞洲第2，僅次於新加坡、黑西哥、哥斯大黎加；不分黨派的立委也都提案修法增訂國定假日天數，從現行的12天增加至最高25天。

何政家說，工鬥團體的立場，應至少恢復至19天。

中華電信工會桃園分會理事長莊福凱補充，工會與公司已有長時間的協商勞退新制提撥比例，公司僅表示要視今年公務員實施之後的狀況來評估，但公司也有允諾若最後與工會達成協議，可回溯至今年7月1日實施。

莊福凱說，「這算是有釋出一點點善意」，過去勞資協商時公司都回應「於法無據」並表示中華電信若率先施實施，會造成其他事業的經營壓力增加；但今年公務員將實施提撥制，因此工會態度更加強硬，若未來調整不成立，不排除罷工或街頭遊行。

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關於提高勞退新制提撥比例，勞動部福祉退休司長謝倩蒨接受媒體聯訪時表示，如果要再提高，需要修勞退條例，這部分會收集各界意見、與相關部會討論後審慎研議；如果工會與公司要協商提繳比例，也可以透過訂團體協約的方式處理，現在有公司是以此處理。

至於增加國定假日天數一事，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，國定假日由內政部訂定，目前已有立委提案增加天數，勞動部尊重立法院、內政部的審議結果。（編輯：陳清芳）1120329