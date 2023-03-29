金門大學赴大馬招生 金僑可享全額補助學雜費

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（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）國立金門大學招生團隊由國際長顏郁芳領軍，飛抵馬來西亞吉隆坡，展開8天招生行程。金大表示，金僑可享受金門縣政府全額補助學雜費的優惠福利，還可比照一般僑生領取津貼。

金門大學今天發布新聞表示，招生團隊昨天拜訪巴生金門會館，爭取大馬金門鄉親對故鄉金門大學的支持，受到馬來西亞留台同學會總會總會長拿督陳榮洲、巴生金門會館顧問呂清便等人歡迎。

顏郁芳告訴會館人員，金門大學持續針對海外各國金門會館發出金僑子弟召集令，鼓勵回故鄉升學。她指出，各地金門會館長期以來都是金大海外招生的最大助力，近3年來，金僑子弟返鄉就學人數年年創新高，顯見這個僑鄉政策受到海外鄉親歡迎。

顏郁芳說明，尤其金門縣政府祭出的「金僑子弟獎學金」，讓海外金門後裔可以安心回到金門，享受大學4年由金門縣政府無條件全額補助學雜費的優惠福利。此外，金僑子弟還可以比照一般僑生身分向校方提出優秀僑生每年新台幣2萬元的生活津貼和住宿費補貼，再比照一般僑生從金門縣政府領取每年4000元的交通圖書券。

新聞稿表示，陳榮洲等人對金門縣政府與金門大學祭出各式獎助和福利措施表達感謝，並表示將傾金門會館全力，協助金大在馬來西亞招生。（編輯：李錫璋）1120329