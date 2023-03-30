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王美花：天然氣存量11天至12天 不用擔心用量

2023/3/30 09:37
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（中央社記者王揚宇台北30日電）外傳兩岸若動武，台灣的天然氣存量可能只有7天；經濟部長王美花今天受訪表示，不用擔心用量，而目前天然氣的存量是11天到12天，另外也在增建儲槽，希望大家可以支持。

立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議今天併案審查經濟部組織法修正草案等案，王美花等人列席。

王美花會前接受媒體聯訪，對於最近兩岸情勢比較緊張，有人預估如果兩岸真的動武，台灣可能只有7天的天然氣存量，經濟部是否有相關預估。

王美花說，「我們天然氣的存量目前是11天到12天」，另外經濟部也在增建相關儲槽，希望大家可以支持。媒體追問是否不用擔心用量，王美花說，目前不用擔心。

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此外，各界也關心電價議題，現在除了雙鐵不漲價，政府還有什麼平穩措施，降低衝擊；王美花指出，目前住家及小商家，大部分都沒有漲價，經濟部也做很周延的考量，要讓大家的衝擊做到影響最小。

國民黨立委曾銘宗質詢時，先問王美花是否確定台灣今年不會缺電；王美花回應「是」。曾銘宗再問，如果缺電的話應負政治責任，就是下台；王美花指出，政務官對工作只會想把它做好，應該有的責任，政務官當然要負責任。（編輯：張均懋）1120330

#王美花
#曾銘宗
#經濟部
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