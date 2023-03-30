慈濟基金會攜手世界醫師聯盟 援助敘利亞地震災民

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）慈濟慈善事業基金會攜手土耳其世界醫師聯盟（Doctors of the World-Türkiye）簽署慈善合作，為敘利亞地震災民提供醫療服務與心理諮商服務。

慈濟基金會今天發布新聞資料指出，世界醫師聯盟長期為弱勢群體提供緊急及長期醫療服務，2016年起在敘利亞西北部和土耳其部分地區為弱勢人員、流離失所者提供醫療服務，慈濟自1993年已多次與世界醫師聯盟合作國際救援。

慈濟基金會指出，今年2月土耳其、敘利亞交界發生強震，各界資源立即投入土耳其災後工作，而鄰國的敘利亞災民無法獲得足夠資源，慈濟基金會與土耳其世界醫生聯盟29日線上簽署慈善合作，共同為敘利亞災民提供醫療服務。

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慈濟基金會指出，這次與土耳其世界醫師聯盟合作，由醫師、護理師、助產士、藥師、社區衛生及社會心理等成員組成團隊，未來1年在敘利亞災區成立行動醫療站，提供外傷、婦產科醫療服務，還有災後創傷的諮詢服務。

土耳其世界醫師聯盟項目主任傑姆（Cem Hatunoğlu）表示，強震毀損大眾交通工具、醫療機構等，醫療供給短缺且災區天氣寒冷，衛生、疾病及災後創傷持續影響災民，透過行動醫療合作，提供災民緊急服務。（編輯：陳仁華）1120330