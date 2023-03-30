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長榮航空增台北克拉克航線 鎖定轉機及觀光商機

2023/3/30 11:50（3/30 12:36 更新）
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長榮航空股份有限公司30日首航台北－克拉克航線，總經理孫嘉明（左）表示，菲律賓、東南亞是很重要的市場，克拉克觀光及商務都蓬勃發展，也可紓解馬尼拉機場擁擠狀況；首航班機滿載，評估未來整體載客率應有9成以上。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月30日
長榮航空股份有限公司30日首航台北－克拉克航線，總經理孫嘉明（左）表示，菲律賓、東南亞是很重要的市場，克拉克觀光及商務都蓬勃發展，也可紓解馬尼拉機場擁擠狀況；首航班機滿載，評估未來整體載客率應有9成以上。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月30日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）長榮航空股份有限公司今天首航台北－克拉克航線，長榮航空總經理孫嘉明表示，開闢新航線，便利往返台灣與菲律賓的觀光客及商務旅客，也看好轉機商機。

這是長榮航空繼馬尼拉、宿霧後第3個菲律賓航點，孫嘉明說，現在台北－馬尼拉每日飛航3班、台北－宿霧每日1班，加上每日1班台北－克拉克航班，多年布建的北美、歐洲航網發揮綜合效應，首航克拉克旅客中，超過8成是歐美轉機，展現桃園國際機場在亞洲轉運樞紐地位與便利性。

孫嘉明表示，菲律賓、東南亞是很重要的市場，克拉克觀光及商務都蓬勃發展，也可紓解馬尼拉機場擁擠狀況；首航班機滿載，評估未來整體載客率應有9成以上。

長榮航空在首航儀式邀長榮交響樂團以四重奏形式演出「西班牙吉普賽舞曲」及「搖擺Sway」等曲目，並送上首航禮，餐點方面也特別設計菲式特色。（編輯：李明宗）1120330

長榮航空股份有限公司30日首航台北－克拉克航線，首航儀式邀請長榮交響樂團以四重奏形式演出「西班牙吉普賽舞曲」及「搖擺Sway」等曲目，也送上首航禮。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月30日
長榮航空股份有限公司30日首航台北－克拉克航線，首航儀式邀請長榮交響樂團以四重奏形式演出「西班牙吉普賽舞曲」及「搖擺Sway」等曲目，也送上首航禮。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月30日
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