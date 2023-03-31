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清明連假單日運量 桃機估創疫後新高逾10萬人次

2023/3/31 15:50（3/31 16:11 更新）
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桃園國際機場公司表示，根據航班運量人數預報系統顯示，桃園機場31日起至4月6日清明連假疏運期間，出入境高峰估將落在4月1日、4月5日，預計可能逾10萬人次，呼籲旅客提早2.5至3小時抵達機場。（機場公司提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月31日
桃園國際機場公司表示，根據航班運量人數預報系統顯示，桃園機場31日起至4月6日清明連假疏運期間，出入境高峰估將落在4月1日、4月5日，預計可能逾10萬人次，呼籲旅客提早2.5至3小時抵達機場。（機場公司提供）中央社記者葉臻傳真 112年3月31日
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（中央社記者葉臻桃園31日電）清明連假將至，桃園機場公司今天表示，桃園機場今年清明連假出入境高峰將落在連假首、尾日2天，估高峰可能逾10萬人次，將繼春節連假突破9萬人次後再創COVID-19疫後新高。

桃園國際機場股份有限公司今天發布新聞稿指出，根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，桃園國際機場今年清明連假疏運期間（3月31日至4月6日），出入境高峰將落在4月1日、4月5日。

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機場公司表示，根據預報系統的統計資料，今天出境4萬6690人次，約為入境3萬5845人次的1.3倍，再加上轉機1萬5756人次，全日9萬8291人次、逼近10萬人次；出境高峰時段，落在上午6時至11時。

機場公司指出，已掌握各整點的入、出境及轉機人數，執行人流動線監控；呼籲旅客提早2.5至3小時抵達機場，可利用手機、網路或市區預辦登機完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速出境報到效率。（編輯：戴光育）1120331

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