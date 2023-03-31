汽車隔熱紙透光率全面納管 王國材：一步一步來

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（中央社記者王揚宇台北31日電）時代力量立委邱顯智今天質詢提到，各界期待汽車隔熱紙透光率全面納管，交通部長王國材承諾3個月內提法規修正，但公路總局卻說可能會先針對計程車進行規範，考量交通安全，不應該有所區分，應全面納管。

王國材指出，全國現在有700萬台車輛，而計程車大概有10萬台，要一步一步來，因此會先處理計程車的部分，如果700萬台車輛的隔熱紙要全部拆掉，這是多大的工程。

行政院長陳建仁表示，會分段來做，可能是因為計程車、公車是公共運輸工具，至於所有的私家車等，在隔熱紙透光率部分也應該要納管。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

邱顯智表示，他29日在立法院司法及法制、交通委員會聯席會議質詢時提到，台灣針對汽車隔熱紙透光度的檢測方法採目測法，與國際作法不同，考量交通安全，應改用透光率等，而且隔熱紙透光度應納管，王國材當場同意。

邱顯智說，不過後來有新聞報導指出，交通部公路總局稱可能會先做計程車，沒有針對其他車輛，考量交通安全，不應該分一般車輛或計程車，而且全球都是針對「汽車」規範，沒有一個國家的隔熱紙法規會區分汽車與計程車，應該要全面納管。

王國材表示，計程車之所以要做透光率檢測，是因為過去有發生一些案件；過去用目測，現在會用儀器，3個月內會先處理計程車的部分，一步一步來，一定要有階段性，要不然影響層面太大。（編輯：林興盟）1120331