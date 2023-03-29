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汽車隔熱紙透光度納管 王國材：3個月內提法規修正

2023/3/29 10:40
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（中央社記者王揚宇台北29日電）時代力量立委邱顯智今天說，台灣針對汽車隔熱紙透光度的檢測方法採目測法，與國際作法不同，考量交通安全，應改用透光率等，而且隔熱紙透光度應納管；交通部長王國材說，會在3個月內提出法規修正。

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議今天併案審查交通部組織法修正草案等案，王國材等人列席。

邱顯智質詢時先拿出幾張不同的隔熱紙，要現場官員目視能否看到隔熱紙後面的字或圖像，也說全球都在做隔熱紙透光度納管，台灣卻用目測法，這簡直是災難性的檢測方式。

邱顯智舉各國汽車隔熱紙規定，像是日本及新加坡規定，前擋、前窗透光率不低於70%；南韓規定前擋透光率不低於70%、前窗透光率不低於40%；馬來西亞規定前擋透光率不低於70%、前窗透光率不低於50%；英國前擋透光率不低於75%、前窗透光率不低於70%等。

邱顯智表示，要減少台灣的交通事故死亡率，隔熱紙透光度納管是方法之一，但透光率要如何設定、如何檢驗等，可參考各國意見，也應廢止目測法。

交通部次長陳彥伯說，此部分「我們有點落後」，會盡快改善並朝這個方向來做；交通部公路總局長陳文瑞表示，有蒐集各國關於前擋、前窗透光率規定，也有了解檢測儀器等，有往這個方向研議。

邱顯智追問何時可以完成、能否在3個月內完成；王國材說，這是一個大課題，大概會在3個月內提出法規修正。（編輯：蘇龍麒）1120329

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