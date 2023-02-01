台中行人過斑馬線又挨撞 遭後視鏡鉤住懸空擺盪

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市又發生行人穿越斑馬線被撞事故，71歲老翁今天走經台中公園附近行人穿越道時，遭搶越人行道的貨車碰撞，老翁一度被貨車後視鏡鉤住險象環生，所幸送醫沒生命危險。

台中市警察局第二分局表示，上午10時56分許接獲民眾報案，在台中市北區自由路與公園路發生交通事故，隨即派員到場處理，並已調閱路口全景監視器畫面釐清發生經過，詳細肇事原因轉市警局交通警察大隊事故處理組分析研判。

台中市於去年12月底發生母子走斑馬線遭公車輾斃事故，引發社會關注，沒想到今年1月5日台中再發生公車直接碰撞走在斑馬線上的行人，致男子手腳擦傷送醫，1月6日晚間竟又發生休旅車未禮讓行人，撞飛2名正走在行人穿越道上行人的車禍，造成手腳骨折等傷勢。

針對今天又發生貨車撞傷穿越人行道的老翁事故，警方指出，林姓男子（65歲）駕駛小貨車，沿北區公園路左轉自由路行駛，疑因搶越行人穿越道，與在自由路上步行穿越人行道的林姓老翁（71歲）發生碰撞事故。

根據目擊者表示，老翁被碰撞後，一度被貨車後視鏡鉤住，隨貨車移動在車旁擺盪，令人觸目驚心，脫困後發現嘴部有撕裂傷，警方到場後通知救護車送往中國醫藥大學附設醫院救治，沒有生命危險。

警方初步調查，貨車駕駛酒測結果沒有飲酒情事，相關肇事原因及責任，將轉市警局交通警察大隊事故處理組分析研判；至於貨車未禮讓行人部分，依道路交通管理處罰條例可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1120201