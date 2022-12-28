台中公車撞一家3口母子亡 倖存伊拉克籍丈夫：司機速度很快

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台中市李姓女子與季姓外籍丈夫27日晚間推著坐嬰兒車的一歲兒子過馬路時，遭左轉公車撞擊，母子2人送醫不治，現場嬰兒推車碎裂一地。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市李姓女子與季姓伊拉克籍丈夫昨天晚間推著坐嬰兒車的一歲兒子過馬路時，遭左轉公車撞擊，母子2人送醫不治，現場嬰兒推車碎一地，死裡逃生的丈夫悲痛表示，司機速度真的很快。

警方今天指出，昨天晚間豐原客運公車司機陳男（58年次）駕駛大客車，沿學士路由五權路往育德路方向行駛，並於英才路左轉往中清路一段方向，與行人季男（79年次、伊拉克籍）、李女（81年次）、李姓男童（110年次、乘坐嬰兒推車），步行沿學士路行人穿越道由五權路往育德路方向穿越英才路口時發生碰撞事故。

警方到場時，只見嬰兒推車被撞到支離破碎、散落一地，媽媽與男嬰被撞倒，當場失去生命跡象，而伊拉克籍丈夫則受輕傷，雖然事發地點距離中國醫藥大學附設醫院不遠，送醫搶救後，母子仍宣告不治，倖免於難的伊拉克籍丈夫看到妻兒喪生，悲痛不已。

季男與李女夫妻都是中國醫藥大學畢業，李女更是以第一名畢業的資優生，季男則在台從事美語教學，2人婚後育有1子，季男在臉書也貼出全家幸福出遊照片，沒想到一家從此天倫夢碎。

伊拉克籍丈夫接受媒體聯訪時紅著眼眶含淚指出，當時全家準備回家，走在斑馬線上，公車司機的速度真的很快，他們全家都已經快過完馬路了，公車突然開過來，他自己的手腳被公車撞擊受傷，而妻子與坐推車的兒子則被撞出去，兒子當場死亡，妻子送醫後也不治。

陳姓公車駕駛肇事後辯稱，綠燈時要左轉，由於現場光線昏暗，沒有注意到過馬路的行人，感覺車輛後方撞到東西後停車察看，才發現撞到行人。肇事後心情很複雜，也感到很抱歉，不願多作回應，將交由檢方調查。

目擊民眾表示，看到這一家3口在綠燈時過馬路，並依規定走在斑馬線上，突然有一輛公車靠近，駕駛疑似視線死角沒注意，沒踩剎車就撞倒媽媽及嬰兒車。

警方指出，全案正調閱監視器影像以釐清發生經過，事故原因將由交通警察大隊事故處理組分析研判。（編輯：謝雅竹）1111228

台中市李姓女子27日晚間與外籍丈夫及一歲兒子行經北區英才路時，遭要左轉的豐原客運陳姓司機撞上，3人送醫搶救，李女與兒子急救後仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月28日

台中市李姓女子一家3口過馬路遭撞，倖免於難的外籍丈夫看到妻兒喪生，悲痛不已。圖為季男在臉書貼出的幸福合照，從此天倫夢碎。（翻攝自網路）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月28日