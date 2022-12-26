台中公車司機怒罵長者毆打港女 交通局處分業者

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台中客運一名司機遭指控，22日在公車上怒罵一名年長乘客，一名香港籍女子出面理論，全車乘客被要求下車，女子擋在公車前也遭司機毆打。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年12月26日

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中客運一名司機遭指控，22日在公車上怒罵一名年長乘客，一名香港籍女子出面理論卻遭司機毆打受傷。案發後，台中市政府交通局依規定處分公車業者，司機也遭公司記2大過懲處。

有網友昨天在臉書「爆料公社」轉發一名住在台中市香港籍女子的貼文，女子在文中表示，她於22日搭乘公車時，有年長乘客行動較緩慢，因而稍微耽誤公車開車時間，公車司機對年長乘客怒罵，她出面指責駕駛，對方卻故意稱公車壞掉，要求所有乘客下車。

女子下車見司機要將車輛駛離，擋在車前與對方理論，不料司機卻駕駛公車推撞女子，甚至下車動手毆打。事後公車業者與司機向女子道歉，雙方達成和解，女子將案發過程貼上網，引發網友熱議。

台中市警察局第一分局今天告訴中央社記者，警方於22日上午8時多獲報一名港籍女子遭台中客運司機毆打，女子驗傷後欲對司機提告，經業者與司機道歉後，雙方以新台幣6000元達成和解。

台中市政府公共運輸與捷運工程處科長徐世樺今天接受媒體聯訪時表示，經調查案件為台中客運290路駕駛員執勤時有言行不當等行為，交通局將依照乘車補助契約處分台中客運3萬元，並納入公車評鑑扣點，將影響後續業者虧損補貼額度。

台中客運經理林慶武接受記者電話訪問時表示，涉案的司機年約60歲，自民國109年進入公司服務，未曾有違規案件，坦承案發時情緒控管不佳，公司已依規定記2大過處分，考量涉案司機已賠償和解並下跪誠心認錯，希望外界給司機一個機會。

對於台中公車司機日前發生罵印度人後，這次又發生打香港人行為，交通局表示，大眾運輸服務品質不容忽視，將持續督導並要求客運業者提升服務品質，並不定期稽查，以維護乘客乘車安全與權益。（編輯：陳清芳）1111226