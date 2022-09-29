開校車送慢飛天使上學 鄭英傑立志當特教生雙腳

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高雄成功特教學校校車駕駛鄭英傑（右）表示，從沒想過只因想幫助更多身障孩子上下學，自己最後成了特教學校駕駛，為這群「慢飛天使」服務，這樣的安排讓他自豪，他也立志「要永遠成為特教生的雙腳」。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧攝 111年9月29日

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）曾經開過聯結車、公車的鄭英傑，因支援駕駛無障礙校車時，看到特教學生的需要，成為高雄成功特教學校校車駕駛，立志永遠成為特教生的雙腳，獲選高雄市優良職業汽車駕駛人。

高雄市政府教育局發布新聞稿指出，鄭英傑在26歲那年考取聯結車駕駛執照，展開長途拖送貨物到台北的生活。當時他經常輪班開夜車，半夜疊貨開車趕送貨，一天睡不到3個小時，作息三餐都不正常，雖然收入可以滿足生活，但風險高、身體受損，也無法與家人好好相處。

這樣的生活過了快20年，鄭英傑開始想要回歸正常生活，在45歲時憑藉豐富駕駛經歷及誠懇談吐，如願轉任公車司機。期間他被派往支援高雄啟智學校校車隊，需要幫助的特教生激起了鄭英傑的愛心，開始主動要求能排班來學校為學生服務。

恰好位於高雄市前鎮區的成功特殊教育學校校車司機在民國100年出缺，鄭英傑不假思索前往報名，並憑藉著長期支援特教學校駕駛的經驗，從多名報名者中脫穎而出，成為特教學校校車駕駛。

今年58歲的鄭英傑說，自己從來沒有想過，只因為想要幫助更多身障孩子上下學，最後能成為特教學校的駕駛，為這群「慢飛天使」服務，有幸能成為參與幫助身障學生的一員。這樣的安排讓他自豪，「是平凡的人生中，老天爺最奇妙的安排」，並立志「要永遠成為特教生的雙腳」。

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鄭英傑認為，每天早晚協助行動不便學生搭乘升降機上下校車、與學生互動打招呼、看著學生上下學，是人生最快樂的事。他親切的服務態度、從車輛清潔到駕駛細節的用心，和維護師生安全的努力，也讓他獲頒110年高雄市優良職業汽車駕駛人。

成功特教學校校長蔡鴻文說，鄭英傑服務學校多年，每天天還沒亮就要出門到校備車，搭載學生上下學，為人誠懇、工作認真，每天搭載孩子們上下學，其實是繁重以及責任感非常重的工作，鄭英傑卻甘之如飴，每天臉上掛著笑容，得到全校師生的信任。（編輯：謝雅竹）1110929