校園無障礙設施不合格率27% 監院糾正教育部

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（中央社記者陳俊華台北27日電）監委王榮璋今天指出，教育部推動校園無障礙政策至今，不合格率達27%，改善成效亟待檢討，且統計資料是由各校自行填報，未有覆核機制，導致正確性不足，監察院通糾正教育部。

監委王榮璋、范巽綠、王幼玲透過新聞稿指出，監察院教育及文化委員會15日通過3人所提調查報告，糾正教育部。

糾正案文指出，身心障礙者權益保障法公布已逾42年，教育部推動校園無障礙政策至今30餘年，截至111年3月30日的統計資料，無障礙設施、電梯及停車位，共有11萬4604處應設置，1萬5074處需設置但尚未設置，1萬5917處老舊或未符新規定待改善，不合格率27%，改善成效亟待檢討。

監委表示，但這些統計資料是由各校自行在網路填報，直轄市、縣市政府沒有覆核機制、正確性不足外，部分學校未落實填報。

監委說，統計是以「處」為單位，以美化改善成果，無法掌握現有符合無障礙規定的「學校數」，教育部難辭監督與管理失當之責，應全面盤點有關預算及無障礙設施環境現況，建立專業輔導改善機制，確實督導地方政府及所屬學校，積極辦理有關業務。

監委也在調查報告中指出，經實地履勘發現，校園特有建築物與設施項目繁多，例如司令台、運動設施場域、停車場、合作社等，另有為多元學習需設置的教育空間，如自然科學實驗教室、音樂教室、圖書館等，但教育部尚無訂定校園整體無障礙環境相關指引或規範，應妥速研訂改進。

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調查發現，營建署訂定的「建築物改善無障礙設施設計規範」中，無障礙廁所等人體工學尺寸，是成人身高尺寸，並不符合學童的人體工學尺寸，因此都有「合法但不合用」的情形，造成教師教導國小學童生活自主學習時的障礙，有待教育部切實檢討。

監委表示，教育部允應督同各地方政府確實辦理國中、國小特教生人數及障礙類別等統計工作，據以預測、追蹤身心障礙學生升學流向，及早規劃建置學生就學所需，完整垂直水平、暢通且安全的無障礙通路，建構校園整體無障礙環境。（編輯：黃國倫）1110927