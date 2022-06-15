慢飛天使從不說話到「會頂嘴」 家長籲及時早療

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄15日電）在1歲8個月前都不會講話的「慢飛天使」小潔，經6年多早療協助，如今不但「會頂嘴」，更是品學兼優。小潔媽媽籲家長不要在意他人眼光，將早療視為「玩遊戲」，才是真正幫到小孩。

小潔媽媽今天下午接受媒體聯訪分享，「慢飛天使」小潔1歲8個月前都不會講話，直到前往早療中心接受遊戲篩檢，治療師評估小潔精細動作和語言疑似發展遲緩，建議到聯合評估醫院，經評估發展總體能力僅1歲4個月，須進行早期療育，至今已接受了6年多早療，如今小學四年級的小潔，已經是在校品學兼優好學生。

小潔媽媽說，經把女兒送往語言治療幾個月後，有天語言治療師突然跟她說「小潔聲音原來這麼好聽」，從沒什麼互動到會給建議，已經可以顯著發現狀況好轉許多。語言治療方面，老師也會建議家長準備哨子，透過吹哨子刺激肌肉幫助發音，或是多叫小孩拿東西，訓練精細動作。

她笑著表示，小潔現在反應能力很好「會頂嘴」，所以一直讓女兒待在中心上課直到小一。她也建議，其實在早療過程中看過許多家長跟孩子半途而廢，但很多藉口可能都不是為了小孩子好，希望家長不要在意他人眼光，而是將早療視為「玩遊戲」，經由跟老師互動，也能藉此學習許多帶小孩的方法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，另有一名小男童小宥也是在1歲8個月時發現有語言、環境適應及人際互動遲緩情形，經過醫療復健課程、早療時段療育及日托班的協助，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間因減少至診所復健，小宥媽媽自己在家教導、帶著小宥認識圖卡，家庭療育效果，讓愛子在環境適應、人際互動以及語言發展均有很大進步，今年8月將到幼兒園就學。

高雄市政府社會局指出，0至6歲是兒童發展黃金期，為照顧高雄囝仔，社會局長期積極推動早期療育服務，目前共設置17處早療服務中心及據點，下半年將於燕巢再設置1處早療社區服務據點，合計達18處，全國最多。（編輯：陳仁華）1110615