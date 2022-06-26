最難不是工作 庇護員工勇敢出發上下班

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（中央社記者王揚宇苗栗縣26日電）都說送魚，不如給釣竿教釣魚。對苗栗縣的阿昌清潔庇護工場來說，最困難是「拿釣竿」，就是教導中重症庇護員工願意出門，認對路線號碼、搭客運、再轉車並步行至工場，且下班時能順利回家。

苗栗巨蛋體育館內一隅，木板隔出一間小作坊，外觀粗重又顯老派的封口機喀喀作響。現場只見3名障別為中重度庇護員工（孩子），一人從大紙箱拿出已製作包裝完成的衛生紙，8包一袋逐一裝進塑膠袋內。

對面另一名庇護孩子接手，將8包裝衛生紙平放進封口機，左右手同時按下防呆按鈕，衛生紙順勢滑落至滑軌；另一名年紀稍長庇護員工則擔任品管，雙眼揪著封口仔細檢查有破口，再放進紙箱、裝箱後搬上棧板出貨。

阿昌清潔庇護工場民國106年成立，主業是「清潔」，賣衛生紙是機緣。工場負責人兼場長劉詩詣說，一開始是接案做住家清潔為主，之後發現業主隔壁的獨居長輩生活環境太糟糕，遂決定義務幫長輩改善環境，善舉又經媒體報導，引來衛生紙大廠主動捐錢支持。

捐錢誠屬美事一樁，對親身投入照料庇護孩子的劉詩詣來說，教庇護孩子們學會工作技能不難，最困難的是要教會自行打理日常生活，即交通訓練：讓孩子自己從家裡出門、搭客運車、轉車、再步行當工場，且下班後還要能自己回家。

庇護就業在苗栗是份得來不易工作，劉詩詣回憶說，剛開始時曾有庇護孩子家住南庄、山的另一邊，清晨5時就得出門；原因是要先走路20分鐘到車站、轉兩班公車，再步行抵達工場。

劉詩詣指出，剛到庇護工場的新生，常發生上下班搭錯車狀況，找不到路回家，接到家長電話通知；他和同事只能循著公車路線，一個往新竹方向找、另一個往台中搜尋，不把庇護孩子找到、絕不罷休。

讓庇護孩子「獨自」上班，對家長是個大考驗、亦是觀念洗禮。劉詩詣說，曾有家長騎摩托車載身障兒來謀職，但他跟家長說，每天騎車超過1小時載來上班不僅危險，也無法學會獨立生活；經溝通後，家長才逐步放手，讓孩子自己學習搭車上班。

事實上，最簡單方式是拿捐款買輛交通車沿途接送，但阿昌清潔庇護工場堅持選擇最辛苦的方式。劉詩詣笑著說，除了教導坐車認路線，加上庇護員工們也願意穿上工場制服，時間一久、公車司機也知道了、坐錯車時也會提醒。

至於販售衛生紙，劉詩詣從庇護經驗指出，他覺得善款應該要創造更多工作機會，且考量有些中重度障礙庇護員工無法勝任清潔工作，因此在108年決定要用衛生紙解決身障就業問題，甚而擴及改善獨居長輩生活環境。

平安出門、平安回家是最重要、也是最困難的事。劉詩詣強調，如果這些事情全部幫孩子們做完，不讓他們學習獨立生活，這不是在幫助他們；庇護工場是個中繼站，有一天孩子出去得到真正工作，「卻不會搭車前往工作地點，一切都白搭！」

智能或肢體障礙孩子的生活範圍小，拓展生活領域亦是庇護另一關懷重點。劉詩詣指出，工場的庇護員工經多次訓練學會搭車後，休假時會開始自己搭車到外縣市遊玩，這些都有助孩子們提升人際及社會關係。

此外，庇護工場協助獨居老人打掃居家環境，也有意想不到的互動。劉詩詣分享，有位獨居老人的床墊下塞滿「吃一半」的發臭愛心便當，經瞭解才知道，老人失智後、妻子離世了，但記憶卻被定格在失智前。

這位老人每天會騎機車到公園呆坐、等接老伴回家，結果可想而知。劉詩詣說，然後老人就自己回家，愛心便當吃一半、剩下一半要留給太太；就這麼日復一日，日積月累，「獨居老人背後都有自己的故事」。

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劉詩詣指出，讓庇護孩子協助打掃環境，獨居老人心裡也會有感受與衝擊，像是有老人就感嘆說，看到這些孩子開心認真的打掃屋子，自己「好手好腳」、卻整天怨天恨地，似乎該振作點。

從草創初期6名庇護員工，到現在有13名庇護員工，劉詩詣認為，這只是一個就業起點、一顆種子萌芽的機會，他希望每一位孩子都能早日離開工場，獲得一般性就業機會、回歸社會，工場也才能服務更多的庇護員工。（編輯：林克倫）1110626