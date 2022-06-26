庇護工場營運難 立委出手助招商拓通路

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（中央社記者王揚宇台北26日電）庇護工場因規模小、難跟企業競爭，有民間團體構思結合夜市商圈、觀光工場等資源，增加身心障礙者就業機會；立委也不落人後協助「找魚」，奔走牽線助庇護工場增人氣、招商拓展通路，讓工場「這一段路」、能持續走下去。

欠缺行銷資源是庇護工場經營一大難題，特別是近兩年遇到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情更讓營運雪上加霜。

桃園無黨籍立委趙正宇對「陪你走一段路」生活工坊的支持很直接，除購買餐券分送親友，還善用自己在選區內的「網紅」魅力，親自到場消費、拍照打卡、PO上臉書推薦給選民；據店長以琳透露，趙正宇的引客能力很不錯、助益很大。

阿昌清潔庇護工場儘管不在自己選區內，但國民黨苗栗縣立委陳超明十分熱心協助打開通路，先後於民國108年與去年，爭取在中油加油站、台糖蜜鄰超市，上架庇護工場生產的公益衛生紙，也讓國營企業可發揮社會企業責任。

另外是逐步拓寬供應規格。陳超明指出，像是廁所用的捲筒式衛生紙，原產品規格較大捲（一公斤）、一箱重達12公斤，身心障礙朋友根本沒法做；他與台銀溝通，是否能開個較小捲（0.8公斤）規格，讓採購單位多一個選擇，後來獲得台銀同意。

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至於民間力量部分，中華民國全國庇護工場聯合總會長胡神賀表示，全台目前約有168間庇護工場，除受疫情影響，這10多年面臨的經營困擾，包括政府各義務單位未落實優先採購比率，部分協會以假庇護工場之名投標政府採購案，搶了庇護工場機會等問題。

胡神賀另一身分是中華民國全國商圈總會長，他認為，全台灣有110個商圈，如果能將庇護工場與商圈結合，加上部分商圈內存在為數不少、體質紮實的觀光工廠，若這些觀光工廠也能成立庇護工場，都能增加身障朋友的就業機會。（編輯：林克倫）1110626