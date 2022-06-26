點送餐飲都OK 庇護員工：不希望被貼標籤

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（中央社記者王揚宇桃園26日電）「陪你走一段路」生活坊是「網美」咖啡館，也是庇護員工的職場，透過點餐送餐過程讓庇護員工，逐漸建立起自己是在上班的「職場架構」；店長以琳透露，原想在制服貼上「動作慢」貼紙服務客人，但庇護員工決定：「不讓自己被貼標籤」。

「您好！歡迎光臨！」走進位於桃園八德1號社會住宅的生活坊，庇護員工用略帶點「卡卡」的鼻音語句歡迎客人；店內窗明几淨、採用大量綠色設計元素，主要販售咖啡、簡餐與輕食，外觀看不出是路得啟智學園設立的庇護工場。

異於工場等於黑手流水線的刻板印象，「陪你走一段路」生活坊大膽改走「網美」咖啡館路線，於民國109年11月開幕，未料隔年遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發，店長以琳回憶那段慘不忍睹的窘境說：「曾碰上一天營業額，只有新台幣81元！」

經營一家簡餐咖啡廳實在不容易，特別是當時店裡已聘用7名庇護員工與3位工作同仁，換算每人日薪竟不足一枚10元銅板，這距離原設定單日營業額一萬元目標、實在太遙遠；以琳說，當時自己心想，難不成要讓孩子們枯站一整天。

當下決定，不論生意好壞都要演練「情境模擬」。她開始要求庇護員工進行「1萬元」強度訓練，在杯子、餐盤裡裝滿同等重量的水，假裝送咖啡、送餐點，還要洗餐盤；另外，水杯不小心打翻，立刻教導該如何處置現場，向客人說抱歉等等情境。

「平日像學習日，六、日就是實戰日！」以琳表示，她的想法很簡單，假設單日營業額真的達到1萬元，這些庇護員工絕對應付不來，所以不能讓他們誤以為這份工作，一天只要賣幾杯咖啡飲料或幾份餐點，要透過不斷演練讓孩子知道，這是一份真實工作、是職場。

事實上，單是灌輸「職場、工作」概念就煞費苦心。以琳說，這些孩子都是18、19歲，剛從學校畢業來到工坊，會以為只是換個地方「上學」；所以要花時間建立「職場架構」，讓他們知道是在友善環境工作，單是建立觀念就要半年時間。

看著現場庇護員工，有人在內場當助手、幫忙擺盤，或是當二廚、配合製餐過程遞上所需調味料，有人負責外場，迎賓、送餐、清潔等應對如流，掌握各自節奏，而這背後藏著不少磨合辛酸。

以琳笑說自己是「鷹眼」，隨時盯著廚房與用餐情況，當客人出現久候不耐煩「症狀」時，趕緊與輔導員上前說明；當然也有遇過客人氣沖沖甩門離開，她則衝出店外致歉解釋，並希望有機會能再次到場消費。

庇護工場非常鼓勵員工與客人互動交流，那怕尷尬、冷場也沒關係。以琳指出，輔導員會讓員工自己跟顧客說明點餐及結帳流程，如果有幾個字沒講好或沒講清楚，才會跳出來幫忙補充，目的是讓他們增進社交能力與人際互動關係。

店長以琳舉例，有位庇護員工跟顧客說話時會很緊張、甚至一哭轉身走掉，就鼓勵她「客人願意等妳」、回來重新講一次，而客人很友善，也願意再聽員工講；幾次練習下來、加上她自己也想克服困難，現在這名庇護員工已能幫忙撐起外場工作。

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她強調，庇護員工都具有就業意願，只是因為障礙類別導致學習較緩慢，並非沒有工作能力；設立庇護工場是給予技術專業扶助，從支持性就業、往前走到一般性就業，輔導員無法陪庇護員工走一生，但至少能陪他們「走一段路」。

以琳也透露，曾與輔導員討論如何改善臨場反應慢問題，甚至提議制服貼上「我動作比較慢，請見諒」貼紙的建議，最後決定開放讓庇護員工自行決定，結果是「不要」。庇護員工說：「不希望自己被貼上標籤！」（編輯：林克倫）1110626