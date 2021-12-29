深感身障者困境 賴清德：身障照顧是人權國家指標

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（中央社記者張茗喧台北29日電）副總統賴清德今晚出席社福總盟餐會時，細數他從求學階段到擔任副總統期間看見的身障者生活困境，體認身障者照顧應是人權國家重要指標，盼各界合力把台灣打造成幸福的國度。

台灣社會福利總盟今天晚間舉辦2022年聯合感恩餐會，副總統賴清德致詞時表示，他在台大醫學院求學期間，曾經幫助許多不同類型的身障者，身障者的生活、家庭、復健等困難，令他印象深刻。

「醫學是為生命增添歲月，復健是為歲月增添生命。」賴副總統說，當時這句話經常鼓勵著他，只要身障者沒有放棄，醫師也應協助身障者發揮身體功能，盡可能過正常生活，這就是醫師的使命。

賴副總統說，因為醫師背景，他擔任立委後，一直都在衛環委員會，從時任立委、現任台灣社會福利總盟理事長陳節如的言語中深刻感受到，身障者照顧和保護是國家人權一大指標，台灣是人權國家，除了追求富國民強，也應該是包括身障者在內、自由平等的社會。

賴副總統指出，後來他到台南市擔任市長，也體認到「政府應成為身障者媽媽的娘家」因此他擔任行政院長期間推動長照2.0，每年編列新台幣300億元至400億元預算，落實總統蔡英文理念，並批准社安網計畫。

賴副總統說，他出任副總統後，也相當關心弱勢家庭、身障者，前往許多社福團體、庇護工場探視，身障者的笑容最令他感到珍貴，身障者雖有障礙，卻能因各界滿滿愛心照顧下，自信地綻放笑容，甚至教導他做麵包、做各種東西，身障者多虧有社福團體才能擁有這樣的生活。

「權力在幫助弱勢的時候，才是真正的權力。」賴副總統說，未來政府招標時也應對社福團體更加友善，這樣社福團體才能幫助更多人，期盼公私部門都能用愛心把台灣打造成幸福國度，正如一名人權主義者所說「無論身在何處，都應該盡我們所能，小小的好匯聚起來，就足以撼動整個世界」。

衛福部長陳時中以往參加晚宴時總習慣高歌一曲，但因日前參加聚會未戴口罩高歌的影片引發爭議，宣布要「暫時先封麥一陣子」，今晚出席餐會是否唱歌也引發關注。陳時中致詞時開玩笑稱：「我必須講，我唱比說得好聽」，但暫時不能唱，明年有機會再好好唱。

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陳時中說，若沒有社福團體投入，政府社福工作無法落實，因此蔡總統對於社福業務相當支持，尤其是社安網第2期計畫編列多達407億元，是衛福部最大筆的單筆預算，必須從各方面完整考量，壓力相當大，也希望各界多給予指教。

陳時中說，為解決少子化問題，衛福部也祭出托育補助、育兒津貼，明年還會再加碼，希望鼓勵多生孩子；在長照方面，住宿型佈建也會是未來重點工作之一，盼公私協力為社會做最好的服務。（編輯：郭諭儒）1101229