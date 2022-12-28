台中公車撞一家3口 母與1歲兒送醫不治

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市李姓女子昨晚與外籍丈夫、1歲兒子行經北區英才路時，遭要左轉的豐原客運陳姓司機撞上，3人傷重送醫搶救，結果李女與兒子仍宣告不治，事故原因由警方釐清中。

台中市警察局第二分局今天表示，27日晚上11時15分接獲民眾報案，在北區學士路與英才路口發生車禍，經警方迅速到場查處了解，現場為公車與行人發生交通事故。

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警方指出，豐原客運公車司機陳男（58年次）駕駛大客車，沿學士路由五權路往育德路方向行駛，並於英才路左轉往中清路一段方向，與行人季男（79年次、伊拉克籍）、李女（81年次）、李姓男童（110年次、乘坐嬰兒推車），步行沿學士路行人穿越道由五權路往育德路方向穿越英才路口時發生碰撞事故。

警方表示，一家3人傷重送中國醫藥大學附設醫院急診室急救，李女及兒子急救後宣告不治。全案由警方調閱監視器影像以釐清發生經過，事故原因將由交通警察大隊事故處理組分析研判。（編輯：謝雅竹）1111228