彰化小六男童過馬路遭撞身亡 車上5人受傷送醫

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彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路口3日晚間發生車輛撞死行人事故，一名12歲國小六年級黃姓男童步行過馬路時遭一輛汽車撞擊，送醫不治。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 112年2月4日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）一輛汽車3日晚間行經彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路口，撞上一名過馬路的小六男童，男童送醫不治，汽車駕駛與乘客無生命危險；事故路口紅綠燈正常運作，警方正釐清確切肇因。

彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路口昨天晚間發生一起車輛撞死行人事故，一名12歲國小六年級黃姓男童步行過馬路時，遭一輛汽車撞擊，男童送醫不治；事故路口紅綠燈當時正常運作，男童走在斑馬線附近，不排除其中一方闖紅燈，警方調閱監視器釐清確切肇事原因中。

彰化縣警察局和美分局初步調查，和美鎮彰新路與嘉卿路口3日晚間7時58分發生一起自小客車與行人的交通事故，一輛自小客車沿嘉卿路二段西往東方向行駛，與南側行人穿越道南往北行走的行人發生碰撞，導致行人、汽車駕駛、乘客4人受傷，共6人送醫救治。

警方表示，行人送醫不治，其餘傷者無生命危險，汽車駕駛酒測呼氣值為零，全案肇事原因尚待釐清，也呼籲駕駛人行經交叉路口應減速慢行，行人夜間走路應穿著顏色鮮明衣服、穿越道路應走人行道或枕木紋，並查看左右來車後再通過，以免發生憾事。

據了解，死亡男童家住附近，當時過馬路要回家，疑似走在斑馬線附近，汽車駕駛則是載妻子、孩子沿嘉卿路二段西往東方向行駛，男童被撞到彈飛落地，緊急送醫，醫院表示，黃姓男童到院前無呼吸、心跳，瞳孔放大，經急救無效，遺體由家屬送至殯儀館。（編輯：謝雅竹）1120204