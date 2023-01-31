更多編輯台推薦新聞：
書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一
生活

影片／大安溪台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陳建仁：普發現金最快要到4月 盼朝野快速通過
首頁 / 社會

日網友熱議桃園行人險被撞 小貨車遭罰2000元

2023/1/31 13:40（1/31 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園31日電）72歲羅姓婦人去年11月在桃園市過馬路時，差點被轉彎未禮讓行人的小貨車撞上、跌倒在地，影片引發日本網友熱議；桃園市政府警察局桃園分局今天表示，小貨車已遭罰新台幣2000元。

根據發布在影音頻道YouTube的影片，小貨車轉彎時未禮讓正準備過馬路的婦人，雖可聽見煞車聲，但婦人仍受驚嚇，往後踉蹌數步後跌倒在地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

桃園分局說，林姓小貨車駕駛去年11月21日行經桃園區和平路左轉中正路時，未禮讓走在行人穿越道上的羅姓婦人，導致婦人受驚嚇跌倒在地、手腳扭傷。

警方表示，員警當時在路人報案下到場，小貨車雖有煞車，但婦人仍受驚嚇受傷，雙方有肇事因果關係，在協助婦人送醫後，舉發小貨車未禮讓行人，後續已由相關單位開罰2000元；未禮讓行人已列警方重點取締項目，去年桃園區共取締591件。（編輯：李明宗）1120131

#桃園
#行人
#行人穿越道
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族