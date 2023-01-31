日網友熱議桃園行人險被撞 小貨車遭罰2000元

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（中央社記者葉臻桃園31日電）72歲羅姓婦人去年11月在桃園市過馬路時，差點被轉彎未禮讓行人的小貨車撞上、跌倒在地，影片引發日本網友熱議；桃園市政府警察局桃園分局今天表示，小貨車已遭罰新台幣2000元。

根據發布在影音頻道YouTube的影片，小貨車轉彎時未禮讓正準備過馬路的婦人，雖可聽見煞車聲，但婦人仍受驚嚇，往後踉蹌數步後跌倒在地。

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桃園分局說，林姓小貨車駕駛去年11月21日行經桃園區和平路左轉中正路時，未禮讓走在行人穿越道上的羅姓婦人，導致婦人受驚嚇跌倒在地、手腳扭傷。

警方表示，員警當時在路人報案下到場，小貨車雖有煞車，但婦人仍受驚嚇受傷，雙方有肇事因果關係，在協助婦人送醫後，舉發小貨車未禮讓行人，後續已由相關單位開罰2000元；未禮讓行人已列警方重點取締項目，去年桃園區共取締591件。（編輯：李明宗）1120131