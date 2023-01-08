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台中行人車禍不斷 休旅車未禮讓撞倒斑馬線2女

2023/1/8 12:02（1/8 13:14 更新）
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台中市6日發生一輛休旅車未禮讓行人，撞上2名走在行人穿越道上的行人，2女子倒地，其中1人手腳骨折送醫，幸無生命危險。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月8日
台中市6日發生一輛休旅車未禮讓行人，撞上2名走在行人穿越道上的行人，2女子倒地，其中1人手腳骨折送醫，幸無生命危險。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年1月8日
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市近來發生多起行人車禍意外，6日又有一輛休旅車未禮讓行人，撞飛2名走在行人穿越道上的行人，2女子倒地，其中1人手腳骨折、無生命危險，確切肇事原因待警方釐清。

警方指出，60歲李姓男子駕駛休旅車，沿著大業路左轉文心路，轉彎時撞上走在行人穿越道上的2名女子，2人被撞倒地，其中1人手腳骨折送醫，幸無生命危險。

警方表示，李男沒有酒精反應，他辯稱因轉彎時，車輛的A柱擋住視線，才沒有看到人，交通大隊將調查釐清事故原因；警方初步研判，休旅車駕駛違反「道路交通管理處罰條例」的「汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行」，將處新台幣1200元至3600元罰鍰。

台中市日前發生公車轉彎時，撞上走在斑馬線上的伊拉克籍男子一家3口，造成母子死亡，後續在民權路、台灣大道與國際街口、五權西路，以及忠勇路口都發生行人車禍意外。（編輯：陳仁華）1120108

#台中市
#行人
#休旅車
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