行人穿越道年奪23命 立委籲立專法標準化工程、標線

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（中央社記者王承中台北8日電）民國110年道路交通事故造成410名行人死亡，其中有23人殞命於穿越行人穿越道時。外媒近來關注台灣交通環境不利行人安全，國民黨立委游毓蘭表示，應制定相關專法，建立全國標準，推動系統性的全面改革。

國際媒體近來報導台灣交通環境險象環生，甚至還用「行人地獄」形容。台中市豐原客運日前更發生撞擊行走在行人穿越道上的行人，造成母嬰死亡的慘劇，引發各界關注台灣交通問題。

國民黨立委游毓蘭接受中央社記者訪問表示，110年道路交通事故造成410名行人死亡，其中有23人殞命於穿越行人穿越道時，顯見台灣交通環境對行人極不友善，目前人行道設置法規留有太多但書，讓主管機關有理由不設人行道，或人行道不連續或有障礙物阻擋，難怪外媒形容台灣是行人煉獄。

游毓蘭指出，行人主要被撞的地點以交岔路口為主，應加強路口行人保護方案，如加強照明、闢建行人庇護島、行人穿越道退縮等，而在一定規模以上的道路及交通工程，路口設計一定要有交通工程相關的技師簽證，她將持續要求交通部及工程會修訂相關規範。

游毓蘭呼籲，全國路口應進行全面的體檢，清查哪些路口的標線、工程存在安全上的疑慮，並盡速修改，確保行人安全，落實人本交通。包含日、美、星等國都有針對道路工程頒布標準化的施工規範，讓全國道路工程、標線號誌得以一致，保障行人，也保障駕駛行車安全；台灣的道路工程則長期缺乏中央主管機關統籌，應制定道路構造專法，建立全國標準。

游毓蘭表示，台灣長期仰賴執法端解決全部問題，應從交通安全教育及交通工程著手，養成良好的用路習慣，讓交通安全融入生活中。她也呼籲應比照日本，制定交通安全基本法，推動系統性的全面改革，引進國會監督機制，並建立行政院交通安全會報制度，定期檢討相關規定。

國民黨立委洪孟楷指出，現狀就是常因中央、地方業管單位不同，導致道路相關的工程或標線劃設不一樣，全國沒有一致性的標準。之前在審查交通部預算時，就特別要求交通部應對全國的路口或標線進行體檢，不要中央、地方沒有統合標準。

洪孟楷表示，交通部身為全國交通的中央機關，應要做整體的通盤檢討，以防止意外再次發生。他認為這是一個介面整合的問題，如今台灣道路的標誌標線，各地都各吹各的調，如果能夠統整，將有助於民眾安全。其實重點還是在落實執行的問題，至於是否要立專法規定，都可以討論。

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時代力量立委邱顯智指出，行人走在行人穿越道上都能遭受危險，代表台灣的路口仍有很大的空間必須要改善，如行人穿越道應從路口退縮，闢建行人庇護島降低轉彎車速等，但交通部始終不願正視這樣的問題，只把事故因素歸咎在用路人，這樣無法解決問題。

邱顯智表示，目前台灣的道路工程及標線劃設都由各地自行其是，但相關的工程涉及交通專業，他認為應設立道路構造的相關專法，由交通部來主管，訂出道路工程的各項標準，如行人穿越道要退縮要到什麼程度，長度多少的行人穿越道要闢建庇護島等，讓用路人的安全更有保障。（編輯：翟思嘉）1120108