擺脫行人地獄稱號 王國材：騎樓整平縮減車道等可以馬上做的趕快做

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111年因交通事故死亡3085人創10年新高。針對行人安全，交通部長王國材24日表示，希望盡快改善人行空間。圖為台北市北投區過馬路的民眾。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北24日電）111年因交通事故死亡3085人創10年新高。針對行人安全，交通部長王國材今天說，包含騎樓整平、路口縮小等改善人行空間措施是可以馬上做的，希望「短期可行方法趕快做」。

交通部舉行道安暨行人交通安全改善聯合記者會，會中公布111年交通事故總件數、30日死亡人數及受傷人數都較110年增加4%以上，其中30日死亡人數為3085人，是102年以來新高。

由於台灣交通被批評是行人地獄，交通部將提升行人交通安全列為重點中的重點。

王國材表示，針對既有道路，有幾項是各縣市可以馬上做的，像是騎樓整平、縮減車道增加人行道寬度、縮小路口讓車輛轉彎時可以看到行人、增設庇護島、加強行穿線照明等。

交通部運輸研究所表示，改善原則分為路段採「人車空間分隔」及路口採「減少人車衝突」。主（次）要道路改善作法，路段部分，包括實體人行道設施帶設置停車格（彎）等停車空間及騎樓整平、縮減車道寬度增加人行空間、路口10公尺內禁停等。

至於路口改善作法，包括人行道外擴、行穿線退縮3至5公尺、增設庇護島、加強行穿線照明等。服務道路（含巷道）路段改善作法，可再採標線型人行道，停車格則可搭配設置於人行道旁或巷道另一側，以兼顧人行及停車需求。

王國材表示，各縣市可以馬上做到的，包含騎樓整平、縮減車道增加人行道寬度、縮小路口讓車輛轉彎時可以看到行人、增設庇護島、加強行穿線照明等。（圖取自交通部網頁motc.gov.tw）

（圖取自交通部網頁motc.gov.tw）

最後以號誌設計區隔路口行人及車輛穿越時間，以行人專用時相（只允許行人穿越）或行人早開時相（行人先通行）方式區隔等。

另外，王國材表示，行政院去年已核定「校園周邊暨道路行車安全改善計畫」新台幣50億元，分別為內政部營建署編列46.5億元及交通部公路總局編列3.5億元，用於改善446所校園周邊學童通行安全，今年會執行完畢；前瞻基礎建設也有98億元，要補助地方政府落實無障礙的人行環境。

停讓行人部分，王國材指出，公路總局已與9大運輸業者研商停讓行人規範，並將此項納入客運評鑑計畫當中等。（編輯：管中維）1120324