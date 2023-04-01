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清明連假首日國道一早大塞 多處車速20公里以下

2023/4/1 08:16（4/1 09:00 更新）
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清明連假第1天，國道南向清晨就大塞車，多處路段出現紫爆，車速都在20公里以下。圖為上午8時31分路況。（圖取自1968網頁1968.freeway.gov.tw）
清明連假第1天，國道南向清晨就大塞車，多處路段出現紫爆，車速都在20公里以下。圖為上午8時31分路況。（圖取自1968網頁1968.freeway.gov.tw）
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天是清明連假第1天，國道南向清晨就大塞車，多處路段出現紫爆，車速都在20公里以下。

根據高速公路局即時路況，清晨5時多，國道南向就大塞車，主要集中在北部及中部路段，多處路段呈現車速20公里以下的紫爆現象。

高公局上午7時即時路況顯示，車速不到20公里的路段，包括國1南向幼獅到楊梅、湖口、竹北及國3南向鶯歌、大溪、新店、南港系統路段；另國1南向中壢、苗栗、王田到彰化、員林路段及國3土城到龍潭、竹南、後龍、苑裡路段，車速都在40公里以下。

高公局預估，今天國道交通量為124百萬車公里，為年平均平日90百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達73百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局今天實施的國道疏導措施，包括：清晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、中午12時前封閉國5石碇及坪林南向入口、清晨6時至中午12時西部國道南向高乘載、單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：張銘坤）1120401

#高公局
#清明連假
#交通
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