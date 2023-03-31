清明連假4/1有雨 中部以北雨勢較大南部無影響

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氣象專家吳德榮說，清明5天連假中只有第1天有雨，中部以北有較大雨勢，南部幾乎沒有影響。圖為高雄市鹽埕區27日午後出遊民眾。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北31日電）氣象專家吳德榮今天說，清明5天連假中只有1天有雨，僅中部以北有較大雨勢，南部幾乎沒有影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天北部仍有鬆散雲系通過，北部、東半部偶有局部短暫飄雨機率，北偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，清明5天連假，僅1天有雨，4天適合外出。明天華南雲系移入，中部以北及東半部有局部陣雨，中部以北有較大雨勢，南部幾無影響。

吳德榮指出，4月2日各地好轉為多雲時晴，氣溫漸升，東半部偶有局部短暫降雨機率。4月3日至4月5日各地多雲時晴，氣溫明顯回升，白天「暖熱如夏」（北部最高溫可達攝氏30度以上、南部更達35度）、早晚涼；午後山區偶有零星少量降雨機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，下波系統略微調慢，4月6日鋒面雨帶移入，中部以北及東半部轉有局部陣雨，不過，模式模擬春天的變化，不確定性較大，且各國模擬並不一致，應持續觀察。（編輯：郭諭儒）1120331