吳德榮：清明不致雨紛紛 連假不下雨時間比較長

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氣象專家吳德榮表示，今年清明連假「不下雨的時間還是比較長」，預估4月1日中部以北有短暫雨，4月2日大部分地區就好轉，4月3日至5日白天，大致多雲時晴。圖為高雄鹽埕區民眾出遊散心。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象專家吳德榮今天表示，今年清明連假「不下雨的時間還是比較長」，預估4月1日中部以北有短暫雨，4月2日大部分地區就好轉，4月3日至5日白天，大致多雲時晴；4月5日晚間再有鋒面移入。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，累積雨量較顯著地區僅在蘭嶼、綠島，蘭嶼累積雨量達76.5毫米，綠島則是31.5毫米；本島各處皆未達10毫米。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受鋒面影響，中部以北及東半部有局部陣雨，各地氣溫稍降；明天白天有短暫空檔，各地轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今年不致「清明時節雨紛紛」，連假期間不下雨時間還是比較長。

吳德榮說明，4月1日華南有雲系移入，中部以北及東半部有局部陣雨；4月2日天氣大部分好轉，局部地區仍有短暫降雨；4月3日至5日白天，各地大致為多雲時晴，午後山區偶有局部短暫降雨，氣溫明顯回升，白天暖熱早晚涼。

吳德榮提到，預估4月5日晚間起鋒面雨帶移入，中部以北及東半部轉有局部陣雨；不過，模式模擬愈近末期，「不確定性」愈大，且各國模擬仍不一致，須持續觀察模式的調整。（編輯：陳仁華）1120330