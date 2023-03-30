更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平2023球季賺近20億 MLB史上最高紀錄
運動

大谷翔平2023球季賺近20億 MLB史上最高紀錄

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

吳德榮：清明不致雨紛紛 連假不下雨時間比較長

2023/3/30 08:43（3/30 09:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象專家吳德榮表示，今年清明連假「不下雨的時間還是比較長」，預估4月1日中部以北有短暫雨，4月2日大部分地區就好轉，4月3日至5日白天，大致多雲時晴。圖為高雄鹽埕區民眾出遊散心。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，今年清明連假「不下雨的時間還是比較長」，預估4月1日中部以北有短暫雨，4月2日大部分地區就好轉，4月3日至5日白天，大致多雲時晴。圖為高雄鹽埕區民眾出遊散心。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北30日電）氣象專家吳德榮今天表示，今年清明連假「不下雨的時間還是比較長」，預估4月1日中部以北有短暫雨，4月2日大部分地區就好轉，4月3日至5日白天，大致多雲時晴；4月5日晚間再有鋒面移入。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，累積雨量較顯著地區僅在蘭嶼、綠島，蘭嶼累積雨量達76.5毫米，綠島則是31.5毫米；本島各處皆未達10毫米。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受鋒面影響，中部以北及東半部有局部陣雨，各地氣溫稍降；明天白天有短暫空檔，各地轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今年不致「清明時節雨紛紛」，連假期間不下雨時間還是比較長。

吳德榮說明，4月1日華南有雲系移入，中部以北及東半部有局部陣雨；4月2日天氣大部分好轉，局部地區仍有短暫降雨；4月3日至5日白天，各地大致為多雲時晴，午後山區偶有局部短暫降雨，氣溫明顯回升，白天暖熱早晚涼。

吳德榮提到，預估4月5日晚間起鋒面雨帶移入，中部以北及東半部轉有局部陣雨；不過，模式模擬愈近末期，「不確定性」愈大，且各國模擬仍不一致，須持續觀察模式的調整。（編輯：陳仁華）1120330

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#清明連假
#天氣
#吳德榮
延伸閱讀
中部以北、東半部降雨增 北台灣稍降溫中部以北30日起連4天防雨 估清明節再迎鋒面本週2波水氣報到 對南台灣集水區難有助益
吳德榮
石門寶二水庫人工增雨 水利署：旱象仍未解除吳德榮：30日中部以北防陣雨 清明連假晴雨交替
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中部以北30日起連4天防雨 估清明節再迎鋒面