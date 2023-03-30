中部以北、東半部降雨增 北台灣稍降溫

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（中央社台北30日電）氣象局表示，昨晚起到今天微弱鋒面通過，東北季風增強，北部及東北部白天高溫略微下降，降為攝氏22至24度，其他地區高溫仍有28至31度，感受稍偏熱，夜晚清晨各地低溫約17至21度。

中央氣象局指出，環境水氣仍多，尤其北部及東北部地區不定時有短暫陣雨，降雨範圍較廣一些，至於中部及花東屬於局部範圍的短暫陣雨為主，其他地方為多雲天氣。

清晨西半部地區易有低雲或霧影響能見度，請注意。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天微弱鋒面通過及東北季風稍增強，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積；清晨西半部易有局部霧或低雲影響能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120330