本週2波水氣報到 對南台灣集水區難有助益

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氣象局表示，27日晚至28日晨、30日當天有華南雲雨區影響，主要降雨範圍仍以中部以北、東半部為主。台北市北投區降雨，下課的學生們撐傘遮雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局表示，今晚至明晨、30日當天有華南雲雨區影響，主要降雨範圍仍以中部以北、東半部為主，對南台灣集水區進帳難有助益；清明連假期間，可能會是先乾後濕的天氣。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，今晚至明晨有一波華南雲雨區東移，接著是30日也有一波，但降雨範圍預估都以中部以北、東半部有局部短暫雨為主，對於南台灣集水區可能進帳不多。

陳伊秀指出，明天白天北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨，午後中南部就有機會見到陽光。

陳伊秀說，預估29日東北季風減弱，北台灣氣溫逐日回升，今天高溫約攝氏19、20度，明天氣溫與今天類似，接著29日高溫可回升至23到24度，30日則因降雨再稍降1、2度；至於南部地區在29日起就會一直維持偏高溫的環境。

陳伊秀表示，30日華南雲雨區影響範圍仍以中部以北、東半部為主，南部為多雲；3月31日至4月3日水氣再減，降雨地區以東半部、北部山區有短暫雨為主。

陳伊秀說，清明連假後段，在4月4日至6日可能變天，預估會有鋒面系統接近，北台灣又再轉有雨，是否有機會帶水氣到南台灣，目前各家模式預報仍有分歧，會再觀察。

溫度方面，陳伊秀提到，3月31日、4月1日環境開始轉南風，北台灣高溫可以來到約25度；4月2、3日偏熱，北台灣高溫有機會來到27度，南台灣局部地區則有機會再達30度以上高溫。

陳伊秀提醒，29日晚上至30日清晨，西半部易有局部霧或低雲影響能見度。未來7天主要降雨區域仍以北部、東部為主，對南台灣的集水區幫助不大，若真的要有較顯著的雨勢，可能還要等到梅雨季。（編輯：張雅淨）1120327