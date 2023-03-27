翡翠水庫蓄水率75% 大台北未來3個月用水無虞

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）春雨到來仍未紓解中南部水情吃緊情形。台北翡翠水庫管理局長林裕益今天說，翡翠水庫目前有效蓄水率為75%，相較歷年仍屬正常水位，可供應大台北地區未來3個月正常用水。

中南部水情吃緊，經濟部水利署把握鋒面通過進行人工增雨作業；但仍無法解除旱象。據統計，竹苗一帶5座水庫蓄水率不及5成；嘉義台南地區方面，截至26日晚間8時，曾文水庫蓄水率僅11.31%。

針對中時新聞網報導指出，春雨沒幫助，就連「最有本錢」的翡翠水庫蓄水率都只剩約75%。

翡管局長林裕益今天透過新聞稿回應，翡翠水庫截至目前非汛期，仍保有效蓄水率75%，與歷年比較，屬正常水位。

他說，翡翠水庫目前蓄水量足以供應大台北地區正常用水，且未來至少3個月內汛期前，不會有缺水現象，請民眾放心，但仍籲請民眾節約用水，珍惜水資源。

林裕益指出，近期翡翠水庫水位都還在估旱預警線以上，且目前預留的水庫容量，也有利於未來7至9月颱風汛期，可供蓄積洪水、調降下游河川洪峰流量，減免災害。（編輯：方沛清）1120327