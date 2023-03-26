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中嘉投花防大雨 台南高雄累積雨量僅約10毫米

2023/3/26 13:53（3/26 14:08 更新）
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圖為26日零時至下午1時30分全台累積雨量圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
圖為26日零時至下午1時30分全台累積雨量圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北26日電）中央氣象局今天表示，華南雲雨區東移，台中、南投、嘉義及花蓮山區有局部大雨發生。然而累積雨量統計顯示，目前水情吃緊的台南、高雄等地區近36小時雨量僅約10毫米。

氣象局表示，今天及27日華南雲雨區東移，台南以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨；28日北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫陣雨。

氣象局指出，華南雲雨區東移，今天台中、南投、嘉義及花蓮山區有局部大雨發生。

根據氣象局網站，今天截至下午1時，累積雨量以合歡山68毫米最多，其次為南投縣信義鄉神木村67.5毫米。

若拉長時間來看，自昨天0時起至今天下午1時，累積雨量最多之處為新北市富貴角87.5毫米，南投縣仁愛鄉73.5毫米，苗栗縣南庄70.0毫米；至於嘉義以南的區域，台南北門區累積雨量僅3毫米最多，高雄市以桃源區10.0毫米最多，屏東縣瑪家鄉也僅11.5毫米。

氣象局指出，29日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部山區有零星短暫陣雨；30日華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；31日、4月1日東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨。（編輯：管中維）1120326

#大雨
#東北季風
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