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南投間歇雨 九蛙仍全露日月潭、霧社水庫未解渴

2023/3/26 13:20（3/26 14:41 更新）
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南投縣25日晚間起至26日上午間斷降雨，日月潭上游霧社水庫目前蓄水率16.08%，與25日蓄水率15.66%相較，水位趨勢上升，但差異不大。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月26日
南投縣25日晚間起至26日上午間斷降雨，日月潭上游霧社水庫目前蓄水率16.08%，與25日蓄水率15.66%相較，水位趨勢上升，但差異不大。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月26日
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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣昨晚起至今天上午有間斷降雨，其中以神木村測站最多，日月潭也有下雨但挹注不多，「九蛙」仍全部露出，日月潭水庫、霧社水庫蓄水率尚無明顯增加。

中央氣象局表示，受到東北季風及華南雲雨區東移影響，台灣東半部、台南以北等地區有局部短暫陣雨或雷雨。

南投縣昨晚起至今天上午有間斷降雨，截至中午12時，當日累積雨量以信義鄉神木村測站63.5毫米最多，仁愛鄉萬大發電廠測站為59.5毫米、日月潭測站是19.5毫米。

根據經濟部水利署中區水資源局製作並放在日月潭知名景點「九蛙疊像」旁的解說牌內容，當水位高度為745.90公尺、蓄水率84%，最底下的第9蛙就露出水面。

日月潭水庫滿水位為748.48公尺，依據中水局網站資料指出，截至今天下午1時止，日月潭水庫水位為740.59公尺、蓄水率53.77%。

日月潭昨晚起至今天上午雖有間斷降雨，但雨勢不大，未改變潭區整體水情，早已全部露出的「九蛙」昨天、今天仍未「喝到水解渴」，僅乾泥表面變得較溼潤；另外，日月潭上游霧社水庫目前蓄水率16.08%，與昨天蓄水率15.66%相較，水位趨勢上升，但差異不大。

中水局表示，正值天氣變化快速的春季，全天候守視氣象變動資訊，密切關注天候變化並立即掌握施作人工增雨時機，向老天多爭取一點水資源，增加蓄留水資源於水庫，同時搭配最佳化調配區域水源運用，延長水庫供水時間，也提醒民眾持續加強節約用水。

林務局南投林區管理處指出，山區森林雖有甘霖滋潤，但仍要小心火災，掃墓祭拜祖先應小心用火，避免引起火災，謹記「4不、2記得」原則，即不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不隨地焚燒冥紙、不燃放爆竹，記得熄滅灰燼、記得帶走垃圾，共同維護森林資源。（編輯：戴光育）1120326

#日月潭
#霧社水庫
#九蛙
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南投縣25日晚間起至26日上午間斷降雨，日月潭也有下雨但挹注不多，「九蛙疊像」依然全露出。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月26日
南投縣25日晚間起至26日上午間斷降雨，日月潭也有下雨但挹注不多，「九蛙疊像」依然全露出。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月26日
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