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水情吃緊
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水情吃緊3/61
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台中深夜降雨至上午 德基等多個水庫均獲挹注

2023/3/26 09:04（3/26 09:41 更新）
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台中深夜降雨到26日上午，德基及多個水庫都獲得挹注。（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）
台中深夜降雨到26日上午，德基及多個水庫都獲得挹注。（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中水情燈號由藍轉綠，昨天下午市區、山區下起陣雨，德基水庫集水區也有下雨，但因雨勢未能持續，水量挹注不大；深夜再降雨到今天上午，德基及多個水庫都獲得挹注。

南部水情嚴峻，中部地區日前水情燈號也由藍燈正常轉為綠燈提醒，前年，中部地區面臨百年大旱危機，實施供五停二的供水措施，民眾對於限水警訊，餘悸猶存，對於今年水情狀況，許多市民十分擔憂。

台中地區昨天傍晚時分，市區、山區降下陣雨，但雨勢未能持續，水庫水量未能獲得挹注；深夜到今天上午，台中地區持續降雨。

大甲溪發電廠廠長劉演鎮接受中央社記者採訪表示，昨夜降雨，除了德基水庫外，谷關、天輪、馬鞍壩的入流量都增加1cms，每秒有1立方公尺的流量。

根據經濟部水利署防災資訊網資料顯示，德基水庫目前有效蓄水容量為54.84%，有效蓄水量為10345.85萬立方公尺。（編輯：陳仁華）1120326

台中市26日凌晨降雨，德基水庫獲得水量挹注，目前水情燈號為綠燈。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月26日
台中市26日凌晨降雨，德基水庫獲得水量挹注，目前水情燈號為綠燈。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月26日
#德基水庫
#台中市
#劉演鎮
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劉演鎮
台中傍晚多處降雨 集水區僅陣雨水量挹注不大
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