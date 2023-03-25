高雄3/30起減供 用水大戶節水未達標將勸導

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄水情燈號3月30日起將從黃燈轉為減量供水橙燈，將針對列管用水大戶採減供措施。經發局表示，用水超過千度的大戶若未達節水10％目標，將配合水公司勸導及水表鉛封作業。

高雄市政府經發局今天上午發布新聞稿表示，因應後續降雨不確定性及高屏溪川流量變化大，3月30日起高雄水情燈號將轉為減量供水橙燈，持續採夜間減壓供水，並配合中央針對千度以上列管864戶用水大戶及222戶泳池、洗車、三溫暖、水療或非急需用水業者採減供措施。

經發局指出，市府與經濟部工業區、科技產業園區、科學園區與產業園區共同推動產業節水，節水成效已達10％以上。但鑑於近期降雨機率仍不高，籲產業界與市民攜手節約用水，市府將持續開源節流、調度水源，共度旱季用水難關。

經發局表示，高雄自3月8日起實施夜間（晚上10時至早上6時）減壓供水，停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需用水，針對管線末端或地勢較高地區民眾，也要求水公司加強監控供水，即時透過通訊群組提供水車及供水站，確保民生用水無虞。

經發局表示，市府訂定轄管產業園區自主節水7％目標，聯合經濟部工業區、科技產業園區與科學園區產業園區透過節水多元宣導及廠商自主節水措施，目前整體節水成效已達10％以上，針對每月用水超過千度用水大戶若未達節水10％目標，將配合自來水公司勸導及水表鉛封作業。

此外，市府轄管和發、本洲產業園區採空調冷凝水、雨水、製程用水、循環用水及冷卻用水等回收再利用。其中和發產業園區指標大廠回收率達82％以上。將持續與中央合作開源節流，規劃開發第3座岡橋再生水廠，同時開發伏流水與再生水，並鑿抗旱水井增援，持續盤點可用水資源。（編輯：郭諭儒）1120325