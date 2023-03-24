日月潭水位續降 玄光碼頭右側引橋暫時封閉

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日月潭水位續降，為避免碼頭設施受損及考量遊客安全，日月潭國家風景區管理處已執行第1、第2階段因應措，包含拖離碼頭引橋、浮排等；24日起再封閉玄光碼頭右側引橋，遊客改走左側引橋上下碼頭。（日月潭國家風景區管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年3月24日

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）日月潭水位續降，考量遊客安全及避免碼頭設施受損，日管處先前已執行第1、第2階段因應措施如拖離浮排與銜接等，今天起封閉玄光碼頭右側引橋，須行走左側引橋上下碼頭。

日月潭水庫滿水位748.48公尺，根據經濟部水利署中區水資源局網站資料，日月潭水庫今天水位741.80公尺、蓄水率60.31%；針對乾旱季節水位下降，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處3月8日、16日分別啟動第1、第2階段因應措施，包含拖離碼頭引橋、浮排等。

日月潭國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，近期水位下降影響玄光碼頭右側引橋、浮排穩定度，在不影響玄光碼頭遊憩正常功能並維護遊客行走引橋安全前提下，今天起封閉玄光碼頭右側引橋，遊客改走左側引橋上下碼頭，碼頭2號至4號浮排維持正常運作。

日管處表示，近期為交通部觀光局旅遊安全週宣導期間，安全為提升旅遊品質第一步，讓民眾遊得安心並打造安全、優質旅遊環境是日管處推動觀光行銷重要目標，玄光碼頭右側引橋封閉暫停載客造成不便請見諒。

日管處表示，中南部降雨仍不佳，日月潭水庫水位持續下降，搭船遊湖是來訪日月潭遊客熱門行程，考量搭船遊客行走碼頭引橋、浮排安全，日管處除啟動因應措施，也持續在各碼頭派駐保全，遊客如有需要可請保全協助通行，未來視日月潭水情滾動採取安全應變措施，並與遊艇業者合作度過水情難關。（編輯：郭諭儒）1120324