德基水庫跌破6成 水利署：不因發電需求額外放水

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（中央社記者曾智怡台北21日電）德基水庫跌破6成，外界關切是因水力發電導致。水利署今天表示，目前與台電密切合作，放水均依照下游民生及農業用水規劃使用，「發電只是放水過程中的順帶效果」，不會因發電需求額外放水。

根據水利署統計，德基水庫蓄水率目前仍有57.35%，反觀2021年台灣發生百年大旱時，同期蓄水率僅個位數。

水利署今天發布新聞稿，分析近日大甲溪系列水庫用水情況，18日德基放水量168.34萬噸，加上沿途中下游支流水及系列水庫蓄存量，滿足下游用水需求合計204.9萬噸；19日下游用水需求為206.4萬噸，德基則放水168.55萬噸；20日下游用水需求則為207.2萬噸，德基水庫放水量167.57萬噸。

水利署指出，近3日德基放水量皆嚴控，總量低於下游用水需求，不足水量部分，則由支流側流量以及下游壩存水提供。官員說明，支流側流量，指的是主流以外的支流，流入主河道的流量。

此外，統計近3日大甲溪發電廠（德基、青山、谷關、天輪、馬鞍）發電總量，18日發電量389.6萬度、19日發電量406.9萬度、20日發電量366萬度，合計1162.5萬度。

水利署表示，相關發電皆因德基水庫嚴控放水量，再經系列發電廠5次發電後，透過石岡壩調配供給下游公共及農業使用，不會浪費任何一滴水，達到穩定供水優先，順帶發電效益。（編輯：林淑媛）1120321