立委關注台中水情 王美花：5月底前穩定供水沒問題

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（中央社記者王揚宇台北21日電）民進黨台中市立委何欣純今天質詢時關心台中水情等議題；經濟部長王美花說，目前德基水庫蓄水率逾50%，謹慎用水，到5月底前都可以穩定供水、沒有問題。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

何欣純質詢時關注水、電等民生議題，並指今天有民調顯示，陳內閣上任至今一個多月，有近5成的滿意度，只有2成6民眾不滿意。

陳建仁說，會再接再厲，也希望未來能讓滿意度增加，而這是行政團隊大家一起努力的成果，他要謝謝團隊成員，大家真的盡最大努力解決民眾困難，苦民所苦。

何欣純說，陳建仁18日到大甲溪視察水情，當天也在現場的台中市長盧秀燕卻指報喜不報憂。

陳建仁表示，他是以事實為根據，跟大家說明台中水情，而台中水情在前瞻基礎建設計畫中的水資源建設下，比起2年前的百年大旱，因應情況來的好。

何欣純追問，根據目前狀況研判，台中的水情還可以撐多久；王美花指出，德基水庫目前的蓄水率逾50%，而百年大旱的同樣時段只有8%，「對台中我們很謹慎用水，讓台中可以永續」，到5月底以前都可以穩定供水、到5月底沒有問題。

何欣純也關注電價調漲議題，並希望政府推動節能減碳、淨零碳排下，也要給在困境的中小企業、傳統產業有配套支持。

陳建仁說，在民生用電部分，有93%的用戶沒有漲一毛錢，而用電1500度以下的小商家也沒有漲。

此外，何欣純說，各界關心的疫後特別預算案，預計24日將在立法院會三讀通過，但相關措施中，除了普發現金新台幣6000元預計4月初發放等，還有一些措施的上路時間尚未確定。

王美花說，都已經準備好相關的措施，待三讀通過後，才有辦法宣導，也會盡快讓它生效，經濟部會深入民間讓產業了解相關內容。

何欣純接著說，現在已經有假訊息、假網站出現，想要騙取民眾個資或金錢，政府要好好打擊詐騙行為。

陳建仁說，最近已經有假消息、詐騙消息，政府已告訴民眾要小心，在網站上也有設置防詐騙專區，也有1988客服專線可以通報，當發現假的網站就要立刻封鎖它，「我們會全力以赴」。（編輯：楊凱翔）1120321