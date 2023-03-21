水情會議22日召開 王美花：目前無計劃分區輪流供水

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北21日電）中南部水情吃緊，新竹以南地區水情燈號是否由藍轉綠受到關注，旱災中央災害應變中心明天將召開第2次會議，擴大檢討新竹以南水情。經濟部長王美花說，希望大家努力節水，產業和民生用水並不受影響，且目前並無計劃實施分區輪流供水。

王美花今天出席「軍用商規無人機研發補助聯合簽約儀式」，會後針對水情議題接受媒體訪問。她提及，這陣子看不到天候改善，中南部旱災現象持續，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁也提醒需要超前部署、提高民眾警覺性。

媒體追問新竹和台中是否變燈，由水情正常的藍燈調整成「水情提醒」綠燈，王美花表示，相關幕僚會去盤點資訊，並在會議中確認。經濟部官員透露，旱災應變中心將於22日中午召開會議討論。

至於部分縣市是否進入二階限水，王美花表示，現在希望大家盡最大力氣節水，但對產業和民生需求不會受到影響，目前也沒有分區輪流供水的打算。

盤點全台水庫蓄水狀況，北部的石門水庫、寶二水庫蓄水率分別為56.3%、54%，南部主要水庫如南化、曾文、烏山頭蓄水率分別為39.82%、11.29%、72.85%。

水情燈號方面，台南市目前為減量供水的橙燈；嘉義市、高雄市為減壓供水的黃燈；其餘各地皆為正常供水的藍燈。（編輯：趙蔚蘭）1120321