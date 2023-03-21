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鄭文燦：水情吃緊提早部署 新竹以南22日起藍燈轉綠

2023/3/21 14:22（3/21 22:15 更新）
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行政院副院長鄭文燦表示，全台水情吃緊，降雨仍不確定，22日起新竹以南的水情燈號將會由藍燈轉為綠燈。圖為台東鹿野青農借抽水機抽水灌溉。（中央社檔案照片）
行政院副院長鄭文燦表示，全台水情吃緊，降雨仍不確定，22日起新竹以南的水情燈號將會由藍燈轉為綠燈。圖為台東鹿野青農借抽水機抽水灌溉。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院副院長鄭文燦今天表示，全台水情吃緊，降雨仍不確定，明天起新竹以南的水情燈號將會由藍燈轉為綠燈，提早進行節水備援方案。

旱災中央災害應變中心明天將召開第2次會議討論水情，各界關注是否決定新竹以南的水情由正常的藍燈，調整成「水情提醒」的綠燈。

鄭文燦今天出席「台灣快轉」思科台灣數位加速計畫成果分享會，他會前接受媒體訪問時表示，目前評估全台水情有吃緊的現象，5月梅雨季節以及7、8月颱風季節是否帶來降雨都不確定，必須提早部署，新竹以南的水情燈號

水情燈號小百科

一、藍燈：
水情正常、供需穩定。

二、綠燈：
加強水源調度、研擬措施。

三、黃燈：
1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。
2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水

四、橙燈：
1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水
2.減量供水：
（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限
（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20%

五、紅燈：
分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。
定點供水優先順序如下：
1.居民維生
2.醫療
3.國防事業
4.工商事業
5.其他

資料來源：水利署

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將會由藍燈轉為綠燈，提早進行節水備援方案。

目前水情燈號，台南市為減量供水的橙燈；嘉義市、高雄市為減壓供水的黃燈，其餘各地皆為正常供水的藍燈。（編輯：張均懋）1120321

#水情
#新竹
#鄭文燦
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