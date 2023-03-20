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高市水情嚴峻 4月底前再鑿8井、日增2.4萬噸水

2023/3/20 16:55
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄水情嚴峻，市長陳其邁今天到澄清湖淨水場關心配水情形。陳其邁說，4月底會再鑿8口井，每日增加2.4萬噸供水，目前4月底前供水沒問題，盼盡量不擴大限水，避免影響民生及產業。

陳其邁今天下午到澄清湖淨水場關心配水情形。陳其邁接受媒體聯訪時說，高雄水情燈號轉為黃燈的夜間減壓供水後，供水量從每日145萬噸降至141萬噸，節省4萬噸，建議水利署月底調整為橙燈減量供水，預估可再節水5萬噸。

因應減量供水，陳其邁也請自來水公司要確保管末及高地保持正常供水。另外，在開源部分，目前大樹區已增11口井，每日增加5萬噸水；預計4月底再鑿8口井，每日可再增加2.4萬噸水。

「管末」是指自來水供水管線末端，高地則是地勢較高的地方，這2處地點容易因為水壓不足，或水源被前端用戶取完，導致水量較小。

陳其邁說，在水情嚴峻時期，希望盡量不要擴大限水，以免對民生及產業造成影響。以目前的水資源規劃，4月底前供水正常沒問題，但如4月底再無下雨，可能在供水或整體水資源開發上要再更努力。

市府水利局表示，原本預計4月底前要鑿11口抗旱水井，均已提前鑿好，每日增加供水5萬噸。接下來將在九曲工作站持續鑿8口抗旱水井，預計於4月底前陸續出水，可再增加2.4萬噸水源。

此外，高雄市鳳山及臨海水資源中心每日將再擴增1.3萬噸再生水供產業使用，以減少產業自來水用量，轉供給民生供水調配。

水利局指出，未來如進入減量供水橙燈，自來水公司將針對每月用水超過1000度以上大用水戶，及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者等實施減量供水措施，尚不致影響一般市民日常用水，但仍要呼籲民眾節約用水，珍惜水資源。（編輯：謝雅竹）1120320

#陳其邁
#市府水利局
#澄清湖淨水場
陳其邁
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