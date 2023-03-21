水情會議22日召開 高雄擬轉減量供水橙燈
（中央社記者曾智怡台北21日電）南台灣水情吃緊，旱災中央災害應變中心明天將召開第2次會議，除了新竹以南藍燈縣市擬轉為綠燈，藉此提醒民眾節水，官員透露，因高屏溪流量降低，清明節前雨量預估有限，高雄可能調整為減量供水橙燈。
新竹以南冬季雨量創60年來最少，根據水利署資料，北部的石門水庫、寶二水庫蓄水率分別為56.3%、54%，南部主要水庫如南化、曾文、烏山頭蓄水率分別為39.82%、11.29%、72.85%，皆較去年同期低；中部德基水庫蓄水率也跌破6成、剩下57.35%。
水情燈號小百科
一、藍燈：
水情正常、供需穩定。
二、綠燈：
加強水源調度、研擬措施。
三、黃燈：
1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。
2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水
四、橙燈：
1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水
2.減量供水：
（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限
（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20%
五、紅燈：
分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。
定點供水優先順序如下：
1.居民維生
2.醫療
3.國防事業
4.工商事業
5.其他
資料來源：水利署
旱災中央災害應變中心明天將召開第2次會議，擴大檢討新竹以南水情，經濟部長王美花今天受訪表示，希望大家努力節水，產業和民生用水並不受影響，且目前並無計劃實施分區輪流供水。
知情官員透露，除水情正常的藍燈縣市將朝「提早轉綠燈」方向研議，另一方面，高屏溪流量降低，清明節前雨量有限，高雄可能比照台南，從減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈。
有鑒於高雄旱象嚴峻，水利署將啟動海淡水供給，百年大旱期間新竹海淡機組將移至高雄產水供應，搭配「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，預計4月底前每日增加5000噸供水，長期則會擴大產水至每日1.1萬噸。（編輯：潘羿菁）1120321
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