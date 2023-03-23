高雄水情將轉橙燈 預估每天用水量降至136萬噸

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高雄30日起水情燈號將調整為減量供水的「橙燈」，針對每月用水超過1000度非工業用水大戶減供20%，工業用戶減供5%至20%，但醫療等業者不在此限；另外，游泳池、洗車、三溫暖、水療業者等減供20%。圖為高雄市中油員工23日進行洗車工作。中央社記者董俊志攝 112年3月23日

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄30日起水情燈號將調整為減量供水的「橙燈」。市長陳其邁今天表示，預估減量供水後，高雄市每天用水量可降至136萬噸，市府也有多元水資源開發配套，另月底應有鋒面，有降雨機會。

陳其邁今天上午到前鎮區公所視察全民普發現金諮詢服務櫃檯，他接受媒體聯訪時說，高雄水情燈號月底將進入橙燈的「減量供水」，工業大戶及非工業用水大戶有減量供水限制，但希望盡量不要影響正常民生、產業用水，維持穩定。

陳其邁說，管末、高地等區域及工業區用水需求，也會設立取水站、水車等方式因應，盡量減少減量供水造成的衝擊。預估減量供水後，高雄市每日用水量將從145萬噸降至136萬噸；而前年大旱時，透過一連串節水措施可減到133萬噸。

陳其邁指出，3月底應該會有一個小型鋒面，有降雨機會。市府也會陸續開發多元水資源配套，加上減量供水，盼大家共體時艱，度過缺水時機。

自來水公司盤點高雄用水大戶，非工業有605戶、工業有259戶；游泳池、洗車、三溫暖、水療業者共222戶，將減供5%至20%不等。另已盤點242處管末、高地，整備9輛水車、395只水桶，提供載水支援服務等。

橙燈「減量供水」階段，針對每月用水超過1000度非工業用水大戶減供20%，工業用戶減供5%至20%，但醫療等業者不在此限；另外，游泳池、洗車、三溫暖、水療業者等減供20%。

「管末」是指管線末端、高地是地勢較高的地方，這2類地點會因水壓不足或水源被前端用戶取完，導致出水量較小。（編輯：卞金峰）1120323