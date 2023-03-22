新竹苗栗台中水情改提醒綠燈 高雄3/30轉減量供水橙燈

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（中央社記者曾智怡台北22日電）水情吃緊，旱災中央災害應變中心今天決議，新竹、苗栗、台中與北彰化地區 水情燈號 水情燈號小百科 一、藍燈：

水情正常、供需穩定。 二、綠燈：

加強水源調度、研擬措施。 三、黃燈：

1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。

2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水 四、橙燈：

1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水

2.減量供水：

（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限

（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20% 五、紅燈：

分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。

定點供水優先順序如下：

1.居民維生

2.醫療

3.國防事業

4.工商事業

5.其他



資料來源：水利署 看更多 關閉 轉為提醒綠燈，晚間11時至隔日早上5時減壓供水，意即「類黃燈」，估可節水逾1%；另考量高屏溪流量變化大，高雄調整為減量供水橙燈。

旱災中央災害應變中心今天召開第2次工作會報，由指揮官、經濟部部長王美花主持，她指出，為因應後續降雨不確定性，需更審慎因應，會中研商決議，即日起新竹、苗栗及台中地區（含北彰化）轉為水情提醒綠燈。

另外，高雄地區因高屏溪川流量變化大，30日起轉為減量供水橙燈，其中，民生用水戶透過夜間減壓（晚間10時到早上6時）達到省水7%目標，洗車場、游泳池等非必要民生大用水戶則強制要求減供10%，並漸進提高至20%；工業大用水戶減供10%。

水利署長賴建信表示，新竹、苗栗及台中地區（含北彰化）轉為水情提醒綠燈之外，在不影響民眾生活用水原則下，夜間離峰時段晚間11時至隔日早上5時實施減壓供水，意即「類黃燈」概念，並由國科會、工業局及相關縣市政府加強輔導新竹科學園區廠商，以總量管制節水5%為目標。

賴建信接受媒體訪問指出，台灣枯水期降雨較少，類黃燈措施是希望與大眾傳遞枯水期節水重要性，而夜間是多數民眾休息時候，減壓供水可減少管路受漏損失，實施減壓供水時間相較黃燈縮減2小時，推估可達1%以上節水效果。

至於為何不直接調整為黃燈，賴建信說，因會讓大家感覺到焦慮，不必要的焦慮也會對生活產生困擾。

據氣象局統計，南部地區從去年6月至今，降雨量甚至比百年大旱同期降雨量更少，賴建信指出，以南部地區來看，旱象嚴峻情況已超過2021年百年大旱，雖然這週末將有春雨訊號，多少會挹注枯水期，「但總不能坐等老天爺下雨」，需積極落實節水措施，抗旱工作也須加快腳步。

王美花強調，因應未來降雨不確定性，除已備妥抗旱井、伏流水等抗旱水源外，已再進一步提升南部及新竹抗旱韌性，如移動式RO淨水設備、建築工地地下水可供淨化使用及緊急移動式海淡機組等，施作進度超前。

目前台南市維持減量供水的橙燈，嘉義縣市為減壓供水的黃燈，其餘各地皆為正常供水的藍燈。（編輯：郭無患）1120322