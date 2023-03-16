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中彰部分地區21日起停水47小時 台水設129個供水站

2023/3/16 20:12（3/17 11:53 更新）
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台灣自來水公司表示，21日上午10時起至23日上午9時停水，估計影響台中市大里等7行政區及彰化市部分區域，約31萬用戶。（中央社檔案照片）
台灣自來水公司表示，21日上午10時起至23日上午9時停水，估計影響台中市大里等7行政區及彰化市部分區域，約31萬用戶。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北16日電）因辦理四合一工程停水改接，台灣自來水公司今天表示，21日上午10時起至23日上午9時停水，估計影響台中市大里等7行政區及彰化市部分區域，約31萬用戶。台水指出，已調度各地水車共15部及設置臨時供水站129站，盼降低民眾不便。

台水今天發布新聞稿表示，為因應大台中市地區供水穩定及用水品質，積極推動多條備援調度管線及大型調配水池工程，預計於3月21日辦理四合一工程停水改接，停水時間將自21日上午10時起至23日上午9時，共計停水47小時。

台水說明，4項主要計畫性停水工程包含「台中市聚興4萬立方公尺配水池工程」進出水管與既有管網連接，可增加台中市東區、大里、太平等一帶供水穩定；「台中鐵路高架化騰空廊道下埋設管線工程管（九）」及「鯉魚潭場第二送水管工程管（一）」，屬備援調度幹管工程計畫，可強化台中地區供水韌性、增加備援降低風險。

另外，鳥嘴潭人工湖下游計畫之「鳥嘴潭人工湖下游－送水管B-1」，可替代彰化地區地下水，減緩地層下陷問題。

台水表示，4項工程分別停水施工將增加民眾用水衝擊，造成水資源浪費，經整合4項工程施工單位，詳細規劃停水區域、停復水作業及施工步驟，並與台中市及彰化縣政府充分溝通協調後，擇定21日起辦理四合一工程改接作業。

為降低民眾停水不便，台水表示，已調度各地水車共15部及設置臨時供水站129站，相關停水資訊可上台水公司停水公告查詢網頁。（編輯：楊蘭軒）1120316

（圖取自台灣自來水公司網頁wateroffmap.water.gov.tw）
（圖取自台灣自來水公司網頁wateroffmap.water.gov.tw）
#停水
#台中
#彰化
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