週末北台灣偏涼 下週各地回暖高溫逾30度

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天表示，明天高溫續升，中南部留意日夜溫差；18、19日北台灣偏涼，高溫僅攝氏20至24度，北、東部局部短暫雨；20日起大多偏暖，北部高溫約28、29度，中南部可逾30度。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，未來一週天氣只有小幅變化。明天風向為偏南風，各地比今天稍溫暖，僅東半部有零星短暫雨，中南部日夜溫差大，如高雄內門今天低溫為13.2度、高溫32.3度，早晚有近20度溫差。

林定宜表示，明天北部氣溫約18至26度，中南部16至30度，東部則是19至27度，部分地區高低溫可能會有更大的落差。

18日起東北季風增強、19日影響，北台灣偏涼，低溫約16至18度，高溫降為20至24度；北部及東半部地區有局部短暫雨。

林定宜指出，20日至23日又轉為南風至西南風，各地高低溫都會上升，21日起北部高溫可達28、29度，中南部31、32度，部分地區可能會更高，其中22、23日東半部可能有西南風過山沉降的情況，不排除出現焚風。

20日、21日東半部地區有零星短暫雨，接下來一直到24日大致是多雲到晴；目前資料顯示，25日、26日可能有東北季風增強，北部、東半部有短暫雨，但由於春天天氣系統變化快速，因此仍有不確定性，須再觀察。

林定宜提醒，明天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1120316