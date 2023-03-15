3月下旬春雨訊號不強 週末降雨僅北部東半部

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

圖為民眾穿雨衣撐傘到新北蘆洲一處傳統市場。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北15日）氣象局今天表示，目前一直到3月下旬春雨訊號不強，主要僅東北季風迎風面較容易有降雨情況，至於4月之後仍待觀察；18、19日東北季風增強影響，北部、東半部易有短暫雨。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，春雨天氣系統發展中，目前資訊看來台灣出現明顯春雨的機率並不高，需要再等等。

鄭明典指出，3月14日至20日春雨訊號不強，而且偏北，預期對台灣影響有限；21日至27日華南春雨訊號明顯，但台灣這一側不確定性高，還需要再觀察。

氣象局預報員廖經翔告訴中央社記者，這一週大致都呈現水氣偏少、日夜溫差大的天氣，21日至27日由於華南春雨仍未出海，因此台灣也無法有較大範圍的降雨，目前觀察對於中南部水情可能幫助不大，3月下旬似乎仍然偏乾，4月之後的春雨訊號則需要再觀察。

廖經翔提到，明天水氣稍增，降雨包括桃園以北，北部山區也會有零星短暫雨，東半部則是局部短暫雨，中南部留意日夜溫差；17日轉乾，西半部易有局部霧。

廖經翔表示，18、19日東北季風增強影響，北部、東半部易有短暫雨；20日東北季風減弱，降雨區域縮減，一直到23日僅東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，廖經翔指出，在18、19日東北季風增強影響之前，北部全天氣溫約攝氏17至26度、南部18至30度；週末兩天主要降溫是在北部、宜蘭地區整天偏涼，清晨低溫約15、16度左右，高溫約19、20度，中南部變化不大。

廖經翔說，20日東北季風減弱，北部地區高溫可回升至22、23度，接下來到23日大致都是多雲到晴的天氣，中南部高溫可升至30到33度，北部也來到27、28度。

廖經翔說，目前預估24、25日可能再有一波東北季風增強，但影響時間、強度仍有不確定性，會再持續觀察。（編輯：張雅淨）1120315