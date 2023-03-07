新竹以南冬季雨量60年來最少 中南部降雨要等5月梅雨季

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北7日電）中南部水情吃緊，氣象局今天表示，中南部要有顯著降雨可能要等到梅雨季，預測3月降雨偏少，但進入4、5月降雨偏少的情況會逐漸減輕；但5月梅雨季目前預測不確定性較大。

氣象局預報中心副主任陳怡良分析，新竹以南測站（新竹、台中、嘉義、台南、恆春）冬季平均累積雨量，都達到60年來最少的狀態、平均雨日則是史上第二少，次於2018至2019年的冬季；若拉長時間觀察，從去年6月至今，新竹以南平均累積雨量為近70年來第4少。

中央氣象局今天舉辦「112年春季展望」記者會，陳怡良表示，預測未來一季（3至5月）氣溫正常至偏暖，雨量偏少至正常。

陳怡良說明，反聖嬰型態海溫已持續3年，最新的資料顯示，未來反聖嬰的機率逐步減少，海溫趨於正常，帶來氣溫、雨量的變化。

陳怡良指出，未來一季的平均氣溫，台灣是正常到偏暖，降雨方面則是偏少；逐月來看，溫度3、4、5月都是正常偏暖，雨量部分3月偏少，但進入4、5月降雨偏少的機率會逐漸減輕。

陳怡良進一步說明，中南部要有顯著降雨要等到梅雨季，春季中南部本身降雨就不多，目前預測3、4月是少雨至正常，5月則是進入到梅雨季，目前預測不確定性較大。

陳怡良補充，台北、新竹、台中、日月潭、恆春、蘭嶼、澎湖及東吉島等，分別為測站冬季（去年12月至今年2月）同期少雨的前10名；降雨日數方面，日月潭、阿里山、嘉義、台南測站為史上最少。（編輯：李亨山）1120307

（圖取自facebook.com/CWB.TW）